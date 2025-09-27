Spectacol pe patru roți: 70 de mașini de epocă reconstituie, astăzi, la Giurgiu primul raliu din România! (VIDEO și Foto)

Giurgiu se pregătește de o interesantă și atractivă sărbătoare automobilistică! Sâmbătă, 27 septembrie 2025, 70 de „bijuterii” pe patru roți, adevărate pagini de istorie auto, vor lua startul de pe Calea Victoriei din București și vor ajunge la Giurgiu, în cadrul Raliului „Memorial Giurgiu 1904”.
Evenimentul, organizat de Retromobil Club România, condus la Giurgiu de Răzvan Meclea, ajutat de secretarul RCR, Amuza Cătălin Leonard, omagiază prima cursă auto din țara noastră, desfășurată în urmă cu 121 de ani, pe traseul București–Giurgiu și câștigată de prințul George Valentin Bibescu.
De precizat că România ocupa atunci locul 6 mondial între statele care au organizat primele competiții automobilistice.
Foto 1
Printre vedetele de la start se numără autoturismul Morris Cowley Bullnose (foto 1), mașină fabricată acum 101 ani, dar și un Innocenti Mini Cooper 1300 din 1974 (foto 2), condus de cel mai tânăr participantal paradei, Andrei, un pasionat de automobilism și motoare, în vârstă de doar 18 ani.
Spre deosebire de competițiile moderne, raliul de la Giurgiu nu are în centru viteza maximă, ci respectarea vitezei medii impuse (sub 50 km/h), traseul de 120 km desfășurându-se pe drumuri deschise circulației publice.
În premieră, festivitatea de start va avea loc în fața Palatului Regal din București, loc încărcat de simboluri pentru epoca în care a avut loc prima ediție a cursei.
Raliul nu este doar o competiție, ci și o lecție de istorie vie, un prilej de a celebra curajul și pasiunea pionierilor automobilismului românesc și de a aduce laolaltă generații de iubitori ai mașinilor de epocă.
Mai trebuie precizat că giurgiuveanul Răzvan Meclea, este el însuși un pasionat colecționar de mașini de epocă și unul dintre membrii fondatori ai filialei locale a Retromobil Club România.
(Jurnal)
Video și foto arhivă