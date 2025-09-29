Tentativă de mită la Giurgiu: un șofer turc, prins în flagrant de bodycam-ul polițistului de frontieră!

O tentativă de corupție și trecere ilegală a frontierei a fost dejucată ieri, duminică 28 septembrie, la Giurgiu, după ce un șofer turc a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră. Momentul a fost surprins integral de bodycam-ul aflat în dotarea agentului.
Potrivit Direcției Generale Anticorupție, polițiștii de frontieră au oprit la control un autocamion pe sensul de intrare în România. În urma verificărilor, în unul dintre rezervoarele autovehiculului au fost descoperiți trei cetățeni irakieni care nu dețineau documente legale de călătorie.
Pentru a-i ajuta să treacă fraudulos frontiera, șoferul turc a încercat să ofere polițistului suma de 480 de euro, sperând că acesta va închide ochii. Tentativa de mită a fost însă imediat refuzată, iar agentul a sesizat colegii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu.
La fața locului au sosit polițiștii judiciari, care au informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu și au constatat infracțiunea în flagrant.
Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru luarea măsurilor legale ce se impun.
Sursa: DGA
Foto : You Tube