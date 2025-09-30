Senator Gabriela HORGA: „Vreau să subliniez cu toată forța că numai Partidul Național Liberal a apărat și a susținut pensiile private, în mod special Pilonul 2!”

„Astăzi (n.red. – 29.09.2025), a fost o zi importantă pentru viitorul pensiilor private din România. Legea prin care se stabilesc modalitățile de plată pentru pensiile private a fost adoptată de Senatul României.

Puțini politicieni și-au dorit să ajungem în acest moment favorabil, în condițiile în care, ani la rând, unele partide și foști lideri politici au atacat Pilonul 2 de pensii, cu intenția vădită de a direcționa economiile a peste 8,4 milioane de angajați, la bugetul de stat, pentru acoperirea deficitului.

Cu titlu de exemplu, acum câteva zile a fost înregistrat la Senat un alt proiect copiat de pe unul mai vechi al lui Liviu Dragnea, de data aceasta ”suveranist”, inițiat de AUR, prin care se propune eliminarea obligativității participării la Pilonul 2 și care echivalează, practic, cu desființarea acestuia.

Vreau să subliniez cu toată forța că numai Partidul Național Liberal a apărat și a susținut pensiile private, în mod special Pilonul 2. Nu este de mirare nici faptul că legea adoptată astăzi a fost promovată tot de un liberal, de prim-ministrul Ilie Bolojan , deși ar fi trebuit să avem cadrul normativ pe plata pensiilor adoptat de mai mulți ani. Așadar, tot PNL închide întregul proces de reformă la nivelul pensiilor private.

În calitate de președinte al Comisiei pentru buget, am acordat acestei legi cea mai mare atenție, urmărind să fie asigurate transparența, consultarea celor implicați și sustenabilitatea sistemului de pensii.

Astfel, în urmă cu două săptămâni, înainte ca proiectul să fie dezbătut în comisie, am organizat o dezbatere publică asupra acestui proiect de lege. Au participat reprezentanți ai celor care contribuie la fondurile de pensii, ai administratorilor fondurilor de pensii, ai băncilor, ai asociațiilor de consumatori.

De asemenea, au participat inițiatorii – reprezentanți ai Guvernului, ai ASF, dar și ai sindicatelor și parlamentari. Dezbaterile în cadrul comisiei s-au derulat pe parcursul a trei săptămâni, pentru a trata cu maximă atenție fiecare articol și fiecare nuanță din lege.

Personal, am propus și susținut amendamente, atât cu privire la diminuarea taxei ASF, cât și cu privire la dreptul bolnavilor de cancer de a obține, într-o plată unică, 100% din banii acumulați în contul individual. Mă bucur că parlamentarii din comisie au înțeles cât de important este pentru pacienții oncologici să aibă acces rapid la fonduri. Vorbim despre oameni care trec prin cele mai dificile încercări ale vieții, care au nevoie nu doar de sprijin medical, ci și de resurse financiare pentru a-și păstra demnitatea și pentru a-și continua lupta.

Este de dorit ca legea să ajungă în Monitorul Oficial în forma adoptată de Senat pentru că este o variantă bună a legii, adoptată cu amendamente, care respectă și bunele practici OCDE.

De asemenea, îmi doresc ca atunci când situația bugetară se va îmbunătăți să deschidem discuțiile despre o nouă majorare a contribuțiilor transferate la Pilonul 2, din cele obligatorii și despre deductibilități mai mari pentru participanții la Pilonul 3.

Tot mai mulți români au banii depuși în sistemele de pensii administrate privat. 8,4 milioane de români au deja bani acumulați în Pilonul II de pensii, contribuțiile fiind în valoare de 122, 6 miliarde de lei iar activele nete de 177,4 miliarde lei. Această diferență de 55 de miliarde lei înseamnă randamentele (câștigurile) oamenilor care au participat la Pilonul 2.”

Senator Gabriela HORGA