Sportivii giurgiuveni, pregătiți de Hanshi I, CHELU, au obținut 23 de medalii la concursul de Ju Jitsu, desfășurat la Brașov (Galerie Foto)

În zilele de 27 si 28 septembrie 2025, a avut loc ” BRAșOV OPEN-2025″, ediția  a XIII-a, la Ju Jitsu, competiție Rankinglist. Au participat peste 400 de sportivi de la 16 cluburi din țară, la concurs participând și 11 sportivi de la ACS Aquila Giurgiu, pregătiți de Hanshi I.Chelu.

Sportivii giurgiuveni au obținut 23 de medalii (13 de aur, 5 de argint și 5 de bronz) după cum urmează:

 Medalii de aur 

1.GRECU OCTAVIAN/ Fighting-77 kg/U16;

2.MIHAI ȘTEFAN/Jiu Jitsu-62 kg/U16;

3.GOCIU DANIEL/Fighting-56 kg/U16;

4.GOCIU DANIEL/Jiu Jitsu-56 kg/U16;

5.CLEJANU ALIN/Fighting-40 kg/U14;

6.CLEJANU ALIN/Jiu Jitsu-40kg/U14;

7.CHELU BOGDAN/Fighting-36 kg/U14;

8.CHELU BOGDAN/Jiu Jitsu-36 kg/U14;

9.POPESCU GEORGE/Ground fight-36kg/U10;

10.CRETU ANDREI/Fighting-28 kg/U10;

11.CRETU ANDREI/Ground fight-28kg/U10;

12.POPESCU DANA/Fighting-28 kg/U8;

13.POPESCU DANA/Ground fight-28kg/U8.

  Medalii de argint 

1.GRECU OCTAVIAN/Jiu Jitsu-77kg/U16;

2.MIHAI ȘTEFAN/Fighting-62kg/U16;

3.MACAU RADU/Fighting-27 kg/ U8;

4.CS Aquila la Sectiunile Fighting si Ground fight;

5.CS Aquila la total general

  Medalii de bronz

1.BREZAE  DAVID fighting-85kg/U18;

2.MILCU MIRUNA/fighting-57Kg/U18;

3.MILCU MIRUNA/Jiu Jitsu-57 kg/U18;

4.POPESCU GEORGE/Fighting-36 kg/U10;

5.MACAU RADU/Ground fight-27kg/U8.

Felicitări pentru organizarea acestui concurs celor de la  Kokoro Brașov.

(Jurnal)

