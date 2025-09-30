APA SERVICE SA Giurgiu: ”Patrula Apei”, figură frumoasă la Concursul profesional ”Detecția Pierderilor de Apă – Vasile Ciomoș” 2025

Zilele trecute, la Craiova, specialiști în detecția pierderilor de apă din țară s-au reunit pentru o nouă ediție a Concursului profesional ”Detecția Pierderilor de Apă – Vasile Ciomoș”.
26 de companii de apă au avut echipe înscrise în concurs, Apa Service Giurgiu participând cu echipa ”Patrula Apei” formată din Radu Mihnea, Alexandru Păun, Staicu Mitică și Marian Mărgărit.
Au fost patru zile pline și intense pentru echipele participante, care și-au demonstrat abilitățile în identificarea pierderilor de apă pe rețele reale.
Tânăra echipă Apa Service a obținut și în acest an o poziție onorantă, situându-se la jumătatea clasamentului, surclasând companii mari de apă, cu multă experiență în domeniu.
Un rezultat mai mult decât remarcabil a fost obținut de colegul nostru, Marian Mărgărit, care s-a clasat pe locul 6 în cadrul probei ”GABMINUL APEI”, o secțiune a concursului care constă în detectarea a trei avarii amplasate sub o tablă uriașă de șah.
Cea de-a XV-a ediție a Concursului profesional de detecție a pierderilor de apă a fost găzduit de Compania de Apă Oltenia SA, în 2026 urmând să se desfășoare la Brăila, echipa câștigătoare a concursului fiind și viitoarea gazdă a evenimentului.
(Jurnal)
Sursa: Apa Service Giurgiu