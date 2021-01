La scurt timp după apariția pe site-ul, respectiv Facebook-ul cotidianului Jurnal giurgiuvean, privind condițiile improprii de călătorie din dimineața zilei de miercuri, 27 ianuarie, am primit și replica unuia dintre reprezentanții societății ”Liber Trans”, cel ce asigură transportul în comun al călătorilor în Municipiul Giurgiu:

”Dimineață, in toate orașele unde este cât de cât o mica industrie, se întâmplă asta. S-a întâmplat astăzi la ora 06:50 in intersecția de la Parc Alei (la pasarela Zonei Libere. Practic 6 persoane in picioare, asta in condițiile in care o parte din călători au lăsat bicicleta in favoarea microbuzelor”

Precizăm că am respectat întocmai grafia și topica folosită de ”adrisant”.

În concluzie, într-un oraș industrial (??) ca al nostru ar trebui să ne călcăm pe picioare prin mijloacele de transport. Conform explicației date în replica de mai sus, evenimentul se confirmă…

În privința faptului că pasagerii înghesuiți ca sardelele în mijlocul de transport, au lăsat bicicleta în favoarea microbuzului, am spune că avem mare noroc că nu suntem în Norvegia unde probabil călătorii ar fi renunțat la săniile trase de câini, urcând în microbuzele ”Liber Trans” în clăpari și cu…schiuri!

(City ZEN)