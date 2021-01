Cu puține zile în urmă, am fost contactați la redacție de familia Stan, ce locuiește în municipiu. Aceștia erau extrem de revoltați cu privire la faptul că fiul lor, în vârstă de aproape 18 ani, persoană înregistrată cu dizabilități, era acuzat – pe nedrept, susțin aceștia – de către un vecin, de tâlhărie.

„Avem doi copii. În cursul anului trecut, fiul cel mic a fost la stadion, la un meci, și cineva le-a dat câte 100 de lei pentru că au fost în galerie. Persoana care a depus plângerea este într-un conflict cu noi, de mai multă vreme, cu soțul ei, mai exact… Ei, dacă au avut necaz pe noi, nu au declarat despre ăsta mic, au spus de cel mare că a furat 100 de lei de la ei. Băiatul meu, când a fost la poliție, cu soția mea, a spus în felul următor: Nu am fost eu. Polițistul a spus că bine…dar băiatul meu nu știe carte, soția la fel, și polițistul a scris el declarația, cum că băiatul a luat banii…Am încercat să mergem la Poliție, să mergem la comandant, dar nimeni nu ne-a băgat în seamă. Polițistul mi-a spus că abia așteaptă ca băiatul să facă 18 ani, să îl bage la pușcărie, că l-ar fi jignit el pe polițist nu știu când… Acum ne-a venit hârtie că trebuie să mergem la judecată, nu știm cum să dăm de polițistul ăsta care a ancheta. Când am spus că avem martori, polițistul a spus că au dat declarații, dar nu există așa ceva la dosar…nu știu cum îl cheamă pe polițist. Venea ăsta (n.r. polițistul) și îl lua dimineața, din somn, pe băiat, și îl băga în mașină. A fost un avocat din oficiu, și nici el nu a fost lăsat să citească ce scrie în declarații. Plângerea aceea a fost falsă! Băiatul meu are grad de handicap, au fost și cei de la Protecția Copilului de față, dar nu au putut să intervină în niciun fel! Aș vrea să se facă dreptate pentru copilul meu, pentru că nici el, nici noi nu suntem vinovați!”, declara reporterilor „Jurnal Giurgiuvean” , tatăl copilului acuzat de tâlhărie.

În încheierea Judecătoriei Giurgiu, secția Penală, se arată:

„Prin rechizitoriul nr 4893/P/2019 din data de 09.10.2020 înregistrat la Judecătoria Giurgiu la data de 20.10.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S.R.P, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. (…) Acuzația penală constă în aceea că la data de 08.11.2019, în jurul orei 20,00, în timp ce se afla pe strada Fabrica de Zahăr, în dreptul ieșirii din spatele tribunei I a stadionului Marin Anastasovici din Giurgiu, prin amenințarea cu exercitarea de violențe fizice, inculpatul S.R.P i-a sustras persoanei vătămate minore P.A.C. suma de 100 de lei. (…) În faza de urmărire penală, S.R.P. a fost audiat în calitate de suspect, respectiv inculpat, iar organele de urmărire penală i-au adus la cunoștință dispozițiile privind efectuarea în continuare a urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale precum și drepturile și obligațiile conferite prin lege.”

Referitor la acuzațiile giurgiuveanului, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu au transmis, la solicitarea publicației noastre, următorul răspuns:

„La nivelul Poliției Municipiului Giurgiu a fost înregistrat un dosar penal cu nr. 332148/11.11.2019, nr. unic 4893/P/2019 în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată care, la data de 15.09.2020, a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Cu privire la eventualul comportament neadecvat al agentului de poliție care a instrumentat cauza, la nivelul IPJ Giurgiu nu au fost înregistrate sesizări referitoare la un presupus asemenea comportament.

De asemenea, la audierea minorului, în calitate de suspect, și ulterior de inculpat, vă informăm că au fost respectate toate normele legale în vigoare”, se mai arată în răspunsul reprezentanților IPJ Giurgiu.

(Jurnal)