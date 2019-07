Firma care ar trebui să asigure mentenanța sistemului IT al cardului de sănătate (CEAS) și a platformei IT a asigurărilor de sănătate (PIAS) a fost desemnată pe 30 iunie 2016, fiind SC Team Net International SA, companie fondată de fostul parlamentar Sebastian Ghiță.

Direcţii din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au blocat funcţionarea normală a sistemului informatic de ani buni. Este o concluzie anunțată chiar de ministrul Sănătății, luni, când sistemul cardului de sănătate a funcționat doar 3 ore, apoi s-a blocat din nou. Nu există contract de mentenanţă, aşa că s-au luat măsuri urgente şi va fi sesizat DNA. Nimeni însă nu poate spune când va funcţiona din nou sistemul. Platforma informatică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a costat 775 de milioane de lei.

„CNAS nu e în subordinea Ministerului Sănătății, dar pentru că Ministerul gestionează sistemul de sănătate publică, am considerat necesar de a face aceste verificări. Controlul început în luna iunie va fi finalizat în următoarele 7 zile și, din lecturarea prealabilă, pot să vă spun cu certitudine că raportul de control va fi depus la DNA. Sunt aici cu șeful Corpului de Control, noi am studiat încă de săptămâna trecută ceea ce avem în raport în prealabil. Din punctul nostru de vedere, există fapte de natură penală. Noi, de altfel, am mai depus și anul trecut, dar nu la DNA, un document”, a spus ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

„Concluzia a fost următoarea, de ani de zile CNAS și spun Casa deși știu foarte clar care sunt direcțiile care au avut grijă să nu meargă procedurile în direcția legală și normală, uzând de procedee birocratice exagerate a blocat ceea ce înseamnă funcționarea normală a sistemului și îmi asum ceea ce spun, pentru că în momentul în care niște proceduri care puteau fi finalizate chiar cu toate contestațiile din lume, au fost uitate oferte care au expirat stând în Casă, sunt lucruri care au îngreunat și au afectat foarte mult funcționarea acestui sistem”, a punctat ministrul Sănătății.

Firma care ar trebui să asigure mentenanța sistemului IT al cardului de sănătate (CEAS) și a platformei IT a asigurărilor de sănătate (PIAS) a fost desemnată pe 30 iunie 2016, fiind SC Team Net International SA, companie fondată de fostul parlamentar Sebastian Ghiță. Valoarea contractelor a fost anunțată atunci la peste cinci milioane de euro, cele două contracte acoperind o perioadă de trei ani.