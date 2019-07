Ministrul Justiției, Ana Birchall, anunță că a refuzat solicitarea fostului ministru Tudorel Toader ca ministerul să-i pună la dispoziție un autocar și o mașină.

„Am primit această solicitare, am răspuns instituțional: nu. Pentru că așa am considerat. Am rămas fără cuvinte, oricum. Nu avem automobile pe care să le dăm așa. Iertați-mă, mi se pare o cerere… Răspunsul a fost nu, oficial și instituțional”, a declarat Ana Birchall, marți.

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și actual rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a cerut Ministerului Justitiei să i se pună la dispoziție, gratis, din patrimoniul Agenției Naționale a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), un autocar pentru universitate, potrivit documentelor consultate de G4Media.ro.

„Vă rugăm să transmiteți, fără plată, din patrimoniul Ministerului Justiției – Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, un mijloc de transport – autocar, în vederea optimizării bunei desfășurări a activităților cu studenții precum și a unor proiecte prioritare ale Universității”, se arată în adresa obținută de G4Media.ro.

Numai că ANABI, instituție care până acum trei luni a fost în subordinea lui Toader, nu are în patrimoniu niciun autocar, potrivit surselor judiciare consultate de G4Media.ro.

Fostul ministru Toader vrea, în aceleasi condiții, și o mașină pentru o instituție parteneră, Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

Bizară solicitarea, dacă ne gândim că, în perioada mandatului său cu nimic notabil nu a fost interesat de optimizarea bunei desfășurări a activităților studenților, prioritățile sale fiind focusate pe infractori și reducerea pedepselor.