Primarul din Adunații Copăceni, Daniel RUSU, cere sprijin pentru micii agricultori: „Nu cred în gesturi simbolice, ci în fapte care rămân și ajută!”

În multe sate din România, agricultura de subzistență și micile exploatații familiale sunt încă o parte esențială a vieții comunităților. În solarii, grădini și pe câteva straturi de pământ, oamenii cultivă roadele care le pun mâncare pe masă și alimente în piețele locale. Însă fără apă, toată munca devine zadarnică.
Seceta din ultimii ani a adus provocări tot mai mari. Puțurile seacă, iar rețeaua publică de apă este folosită intens pentru irigații, lucru care o solicită peste măsură. Situația i-a determinat pe unii edili să caute soluții concrete.
Primarul comunei Adunații Copăceni, Daniel Rusu, a trimis cu o adresă oficială către Ministerul Agriculturii (foto 1), solicitând ca fondurile pentru irigații din PNRR – destinate în special culturii mari – să fie extinse și către micii producători: cei cu solarii, grădini și culturi mixte, care asigură hrană pentru familii și comunități locale.
„Cine nu cere, nu primește. Am considerat că e momentul să încercăm și pentru agricultura mică, pentru că și ea este vitală. Nu am accesat bani din PNRR până acum, dar nevoia este urgentă”, a subliniat edilul.
Pe lângă solicitarea de fonduri, acesta a propus și o soluție pe termen lung: realizarea unei aducțiuni de apă din râul Argeș, care ar putea asigura irigații în perioadele critice și ar degreva rețeaua publică. „Este o sursă curată, sănătoasă și, în opinia mea, cea mai bună variantă pentru a susține agricultura mică”, a mai spus primarul.
În final, mesajul său este unul clar: „Nu cred în gesturi simbolice, ci în fapte care rămân și ajută. Această inițiativă este despre viață, muncă și demnitate la sat. Sper să fim auziți și sprijiniți. Merită toți cei care nu renunță, chiar și când le e greu.”
Foto 1