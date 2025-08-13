BAC 2025, sesiunea de toamnă: Astăzi are loc proba la alegere a profilului

După ce marți a avut loc proba obligatorie de profil, astăzi, 13 august 2025, candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat susțin proba scrisă la disciplina aleasă în funcție de profil și specializare.
Printre opțiuni se numără geografia, biologia, anatomia, chimia anorganică, chimia organică, fizica, informatica, logica, filosofia, psihologia, economia și sociologia. Subiectele vor fi publicate de Ministerul Educației la ora 15:00.
Potrivit datelor oficiale, peste 30.200 de absolvenți de liceu au început luni probele scrise din cadrul acestei sesiuni, organizată de Ministerul Educației și Cercetării.
Calendarul rezultatelor
Conform informațiilor primite din partea Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, primele rezultate vor fi afișate anonimizat, conform regulamentului GDPR, pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și la centrele de examen. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații. Evaluarea acestora se va desfășura în perioada 19-20 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august 2025.
Pentru a promova examenul, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă media generală cel puțin 6.
În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației pune la dispoziția publicului linia TELVERDE 0800 801 100, disponibilă între orele 8:00 și 16:00, pentru sesizarea eventualelor probleme legate de organizarea sau desfășurarea examenului.