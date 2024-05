„Povești de adormit electoratul” cu  Nicolae Barbu.

Nicolae Barbu, cel care alături de alți câțiva ”buni samariteni” (?), au parcelat acest oraș, după cum le-a „pohtit” inima, ne băsmuiește, promițând că dacă va avea majoritatea în Consiliul Local ( el deja considerându-se câștigător al funcției de primar !?), va reduce taxele și impozitele locale. O declarație care dovedește cât de proști și de neinformați îi crede domnia sa pe giurgiuveni. De fapt intenția lui adevărată este aceea de a inocula în mintea cetățenilor faptul că poate micșora taxele și impozitele după bunul său plac, de parcă Giurgiu ar fi un trib, iar consilierii locali niște talibani cumpărați ușor cu mărgele din sticlă. Taxele și impozitele, domnule Barbu, sunt reglementate de autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive. Există un Cod Fiscal, iar de la anumită sumă stabilită, se pot ajusta cotele adiţionale, în funcţie de anumite criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale. Asta ca să înțeleagă tot ”boborul” cu ce povești de adormit electoratul vii matale în campania asta electorală… Mai mult, indexarea impozitelor şi taxelor locale se face după un anumit algoritm, în care intră rata inflației, situația financiară a Primăriei ( venituri generale: venituri proprii; defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi taxele de stat; transferuri; granturi pentru susţinerea bugetului). Practic bugetul unei Primării depinde de veniturile colectate și de granturi pentru proiectele finanţate din surse externe. Nu ne puteți minți, afirmând că totul depinde de votul unor consilieri, cosmetizând în acest mod perfid, intenția d-stră, așa zisă salvatoare, însă mutând responsabilitatea pe umerii consilierilor. Da, este foarte adevărat că această măsură ar fi extrem de profitabilă în primul rând pentru Nicolae Barbu și familia acestuia, având în vedere numărul impresionant de terenuri și de clădiri pe care le deține. Căci domnia sa ne-a demonstrat din plin, cât a fost primar, că: „Cine împarte, parte-și face!” Un al doilea proiect pe care Nicolae Barbu îl consideră prioritar vizează taxele încasate în prezent de Primăria Giurgiu prin închirierea bazelor sportive pe care le deține această instituție. În opinia fostului primar, aceste taxe trebuie să dispară! De ce o astfel de măsură radicală? Pentru că ea este destinată, în mare măsură, prietenilor din anturajul domniei sale! Așa cum s-a întâmplat în cazul complexului de agrement „Stejarul” (Pădurea Bălănoaia), transformat, în mandatele primarului Barbu, în loc de petreceri pentru cei privilegiați, personaje din anturajul primului edil al orașului. Complexul fiind nefrecventabil cetățeanului de rând. Altfel spus, ”Trai neneacă pe banii… giurgiuvenilor”! Ecuația fostului primar era simplă! Să zicem că un antrenor de tenis, avea un club. Evident că omul încasa lunar niște taxe de la copiii ce doreau să învețe acest sport. Este absolut legal! Ilegal este însă să folosești spațiile și terenurile Primăriei pe gratis, în timp ce toți ceilalți giurgiuveni să fie nevoiți să achite lumina, căldura, curățenia și să acopere celelalte costuri ale terenurilor și sălilor în care acest antrenor își desfășura antrenamentele, deși el era oricum plătit pentru asta. În trecut această formă de servicii, de cadouri destinate prietenilor apropiați, a fost des practicată de edil și consecințele s-au văzut, societatea ce administrează aceste terenuri ale Primăriei, aflându-se astăzi în faliment. Desigur că nu ăsta este singurul motiv pentru care societatea a ajuns în situația prezentă, în timp ce persoanele care au condus-o până mai ieri, au devenit ulterior, prosperi oameni de afaceri. Dar oare, ne întrebăm, cu ce bani au reușit asta? Ar mai trebui precizat și că acele terenuri și săli de sport de care facem vorbire nu sunt ”pe persoană fizică”, pentru ca mult prea potentul domn, Nicolae Barbu, să decidă de cine să fie folosite…„moca”! Ar mai fi încă multe de spus… Se mai pot dezvălui multe altele, cu documentele pe masă, lucruri ce ar putea demonstra că de fapt singurul interes al d-lui Barbu este acela de a mulțumi clientela politică, colegii de afaceri și nicidecum pe bietul cetățean. Există un mod însă în care Nicolae Barbu ne-ar putea convinge de intențiile sale bune, de interesul său real față de comunitate. Acela de a construi – pe câteva din hectarele ce le deține, astăzi, în municipiu – câteva terenuri de sport pentru copiii celor pe care îi așteaptă să îl voteze, în data de 9 iunie… Sau dacă de mâine i-ar îngropa, în cimitirul pe care îl deține, pe toți săracii orașului, plecați la cele veșnice, fără să le pretindă bani, familiilor acestora. Ăsta da gest electoral de înaltă ținută și nicidecum să ne adoarmă cu basme electorale despre cum ar putea desființa el niște taxe pe care, la rândul său, este obligat să le plătească. ”Și uite așa, am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa”…cum este EA! Noapte bună, copiiiiiii! I.N. Spirescu