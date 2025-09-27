sâmbătă, septembrie 27, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate A încetat din viață inginer BONE Stan

A încetat din viață inginer BONE Stan

Jurnal
-
0
A încetat din viață inginer BONE Stan

 Cu adâncă durere familia îndoliată anunță trecerea la cele veșnice a celui mai iubit soț, tată, bunic, prieten, inginer Stan BONE. 

Trupul neînsuflețit al celui decedat va fi depus duminică, 28 septembrie, ora 12.00, la Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului” din centrul municipiului Giurgiu.

         Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe Stan BONE!

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
19.8 ° C
19.8 °
19.8 °
33 %
3.9kmh
100 %
S
20 °
D
20 °
lun
22 °
mar
20 °
mie
17 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com