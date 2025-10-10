Piața volantă organizată de DAJ – Giurgiu, cu ocazia „Zilei Produselor Agroalimentare Românești„ a fost asaltată de la primele ore, de către consumatori…

Așa cum vă anunțam în ediția noastră de joi, astăzi, 10 octombrie, la Giurgiu, Direcția pentru Agricultură a Județului (DAJ) a organizat, cu ocazia „Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare”, o pIață volantă adiacent Pieței centrale a municipiului.
Ca de fiecare dată, abundența de produse ale producătorilor autohtoni au atras consumatorii care au venit la braț cu… sacoșile, cu scopul vizibil de a cumpăra câte ceva de pe tarabele pline cu legume zarzavaturi și fructe…
Directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor, a avut amabilitatea de a ne oferi câteva cuvinte în legătură cu această zi.
„Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, în acest an este sărbătorită prin acțiunea de informare a producătorilor și consumatorilor giurgiuveni din piața Centrală a municipiului Giurgiu.
Promovarea produselor agroalimentare giurgiuvene, obținute din materie primă locală, de calitate și sănătoasă, vine în sprijinul producătorilor giurgiuveni.
Consumul de produse proaspete, de calitate și cu gust bun, de la producători locali este un mod de promovare a produselor agroalimentare românești” – ne-a mai precizat directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor.
A fost încă o ocazie a consumatorilor de a-și asigura cămările de acasă cu produse proaspete și de calitate. Comercianții aflați în Piață, am aflat că veniseră din mai multe localități ale județului, unii chiar și din Teleorman…
Evident că nu puteam să părăsim Piața fără a sta de vorbă și cu câțiva dintre cei ce au și-au etalat produsele pe tarabă…Unul dintre ei, locuitor din municipiu, de pe o stradă apropiată de Primărie, ne spunea că are două solarii undeva către Malu Roșu, în mărime de 1000 de metri pătrați. Întrebat cum i s-a părut acest an în comparație cu cei anteriori acesta ne-a spus:
„Extrem de greu…Acolo nu prea am avut apă. Am doar un puț din care reușesc să ud. Dar cum ploaia a cam lipsit în această toamnă evident că plantele au avut de suferit . Mai ales că a fost scăzută și Dunărica. Acum am cultura a doua…și odată cu ploile din ultimele zile, roșiile și-au mai revenit.”
Omul ne mai spunea că lucrează pământul de vreo 10 ani și că, fără a obține profit, a fost mulțumit măcar că și-a putut acoperi cheltuielile de fiecare zi din producțiile obținute.
„Sunt pensionat pe caz de boală și pentru că pensia e mică m-am apucat de agricultură. Lucrez singur și mă mai ajută din când în când soția care are servici, e bucătăreasă… E o afacere de familie. Asta ca să poți să îți achiți dările către stat. Băiatul mi-a plecat în Anglia cu soția lui și de câțiva ani lucrez singur. Mai ales că nu mai găsești astăzi pe cineva care să vrea să te ajute, în ciuda faptului că îl plătești…E greu dar ce poți să faci.
Înainte de a se apuca să cultive roșii, giurgiuveanul nostru se ocupase de construcții: ” Am stat vreo 14 ani prin Grecia după care m-am hotărât să deschid ceva aici. N-am mai putut face însă construcții, căci nu ai continuitate. Când vine iarna trebuie să întrerupi lucrările. Și așa m-am apucat de solarii.Una peste alta sunt însă mulțumit. Mă bucur că a, acolo, un mic venit pentru mine și soție…!”
Una peste alta, această zi de 10 octombrie a însemnat pentru unii muncă, iar pentru alții un pretext de ieși la o partidă de socializare, între câteva legături de leuștean și un sac de gogoșari, conopidă și gogonele, îndesate în portbagajul mașinii și duse către cămara bucătăriei de acasă…
Florian Tincu