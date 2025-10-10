Omul Săptămânii: Prof. Ion CHELU a obținut centura roșie la Ju-Jitsu – 9 DAN!

Foto: Profescorul Ion Chelu împreună cu fostul președinte FRAM, maestrul Florentin Marinescu, centura roșie 10 DAN.
După cum erați obișnuiți, așteptați probabil să scriem despre alte zeci de medalii obținute de elevii antrenați de către prof. Ion Chelu, antrenor emerit, Vicepreședinte al Federației Române de Arte Marțiale, antrenor al lotului Național cât și mentorul sportiv al clubului „Aquila” Giurgiu.
De data aceasta însă vom vorbi despre Omul Ion Chelu, care de curând a fost răsplătit pentru toată strădania sa de până acum cu centura roșie 9 DAN.
Profesorul Ion Chelu a fost găzduit cu generozitate, de-a lungul timpului, în urma rezultatelor obținute, în publicația noastră care la rândul ei s-a simțit onorată să marcheze succesele remarcabile ale elevilor săi.
„În 1979 am luat cunoștință cu primele tehnici de autoapărare…Au trecut de atunci 46 de ani„ – ne spunea profesorul CHELU. „Am parcurs multe etape de cunoaștere, cu maeștri si oameni deosebiți, cărora vreau astăzi să le mulțumesc. Prin studiu intens, pasiune, perseverență, determinare, dăruire și mult, mult sacrificiu, am ajuns astăzi la nivelul de 9 DAN. Mulțumesc Kancho Florentin Marinescu, Oss!
Mulțumesc tuturor celor cu care am avut ocazia să lucrez, astfel încât am avut totodată șansa să evoluez…Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și susținut, dar si celor care au crezut în mine” – ne-a mai declarat prof. Ion Chelu, acum, la primirea celor 9 DAN.
Felicitări maestre și succes pe mai departe!
Sunt urări sincere adresate de noi, acestui OM minunat care și-a dedicat întreaga sa viață de până acum acestui sport! Iată de ce îi acordăm, cu tot dragul, titlul de Omul Săptămânii!
Oss! domnule Profesor!