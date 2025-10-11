Înfrângere pentru Dunărea Giurgiu în deplasarea cu Axi Arena 0-1 (0 – 0)

Dunărea Giurgiu a ajuns la două înfrângeri în Liga a III-a, după ce a pierdut la limită, scor 1-0 (0 –0 ), vineri după amiază, meciul din deplasare cu Axi Arena, meci care a contat pentru etapa a 8-a din seria a 5-a.
Chiar dacă a fost o înfrângere la limită, asta înseamnă totuși un nou eșec, în fața unei echipe care a pierdut ultimele patru meciuri.
După cele trei deplasări din care echipa a revenit cu cinci puncte, suporterii aveau motive să creadă că formația alb-albastră va continua să adune puncte prețioase în eșalonul trei. De această dată însă, jocul nu a mers conform așteptărilor, deși nici gazdele nu au rupt gura târgului prin jocul prestat.
Singurul gol al meciului a fost marcat de Robert Dinu, în minutul 60. Din păcate oaspeții au evoluat cu doi jucători mai puțin, Mănăilă și Cazacu, doi jucători ce au fost eliminați în minutele 56 și 79. Primul, pentru cumul de cartonașe galbene, iar cel de al doilea, pentru un fault din postura de ultim apărător.
Conducerea echipei giurgiuvene trebuie să analizeze această înfrângere și să găsească urgent soluții ca prestația în joc să devină mai stabilă, iar ei mult mai constanți în evoluții.
După acestă etapă, Dunărea este pe locul 6, cu 11 puncte și un golaveraj 8-6.
Următorul meci pentru Dunărea Giurgiu va fi pe 25 octombrie, pe stadionul „Marin Anastasovici ” din Giurgiu, cu ACS Academica Balș.
Dunărea:Stanciu, Cazacu, Lobonț, Anghel (min.62 Blaga), Pasăre (min.80 Pleșca), Bălțat (min.80 Florescu), Badea, Mănăilă, Șerbănescu (min.56 Cosma), A.Marin (min.56 Tabarcea), T.Constantin. Rezerve neutilizate:Camara, Oancea, Irimia. Antrenor:Bogdan Argeș Vintilă.
(Costel Spînu)