Înfrângere pentru Dunărea Giurgiu în deplasarea cu Axi Arena 0-1 (0 – 0)

Conducerea echipei giurgiuvene trebuie să analizeze această înfrângere și să găsească urgent soluții ca prestația în joc să devină mai stabilă, iar ei mult mai constanți în evoluții.

După acestă etapă, Dunărea este pe locul 6, cu 11 puncte și un golaveraj 8-6.

Următorul meci pentru Dunărea Giurgiu va fi pe 25 octombrie, pe stadionul „Marin Anastasovici ” din Giurgiu, cu ACS Academica Balș.

Dunărea:Stanciu, Cazacu, Lobonț, Anghel (min.62 Blaga), Pasăre (min.80 Pleșca), Bălțat (min.80 Florescu), Badea, Mănăilă, Șerbănescu (min.56 Cosma), A.Marin (min.56 Tabarcea), T.Constantin. Rezerve neutilizate:Camara, Oancea, Irimia. Antrenor:Bogdan Argeș Vintilă.