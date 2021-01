Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunța că zilele următoare va emite un ordin privind recalcularea tuturor pensiilor, proces estimat a dura un an și jumătate.

Pentru aceasta este nevoie de angajarea pe durata determinată a o mie de oameni si de achizitionarea de softuri, pentru care ministrul vizează finanțare prin Programul Național de Recuperare și Reziliență.



„Pe legea 263 noi de fiecare dată am spus că putem să majoram pensiile. Cu 40% nu, dar putem să creștem punctul de pensie, așa cum am și făcut-o. (…) Ideea unei majorări de pensii este ca ea să conducă și la creșterea puterii de cumpărare, nu la scăderea puterii de cumpărare, sărăcirea oamenilor și explozia tuturor prețurilor – a declarat ministrul Muncii.



Anul acesta (…) începem procesul de recalculare a pensiilor.



În zilele urmatoare voi emite un ordin prin care se evaluează toate dosarele de pensie, astfel încât ele să fie pregatite ca pe o noua lege a pensiilor, bazată pe contributivitate și echitate în sistemul de pensii, să putem ajunge, sper eu în maxim un an și jumătate, la o recalculare a tuturor pensiilor în România”, a mai precizat Raluca Turcan, într-o emisiune la B1 Tv.



Câte pensii există în prezent…

Turcan a explicat că există în Romania 4,9 milioane de dosare de pensii în plată, iar alte 200.000 de dosare intră lunar în plată. A mentionat că este vorba despre un proces care presupune mai multe etape, între care un proces legislativ în cadrul căruia autoritățile vor „privi” și spre pensiile speciale.

„Aceste dosare intră în pregătire cu toate componentele pregătite, astfel încât în momentul în care agreăm prin lege formula pe care vom merge cu recalcularea pensiilor, ele să poată să fie automat recalculate. Pentru asta ne trebuie aproximativ o mie de persoane angajate în Casele de pensii pe perioadă determinată, ne trebuie achiziționate echipamente, softuri și întregul proces este evaluat de specialiștii din Ministerul Muncii la doi ani, eu i-am rugat să facă lucrul acesta într-un an…”, a mentionat Turcan.

Ministrul a adaugat că îsi propune plata oamenilor angajați suplimentar pentru recalcularea pensiilor și a echipamentelor necesare din fonduri prin Programul Național de Recuperare și Reziliență, pentru că reprezintă o măsură de reformă.

Întrebată recent dacă ia în calcul externalizarea serviciului de recalculare a pensiilor, Raluca Turcan a răspuns că procedura ar fi „un pic mai complicată”, având în vedere că se lucrează cu date confidențiale, cu caracter personal.

(Jurnal)