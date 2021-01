Restrictiile impuse de autoritati în ultimele luni au afectat starea de sănătate mintală a populației, ceea ce a făcut ca tot mai mulți români să apeleze la serviciile unui psiholog.



Anxietatea, depresia, consumul ridicat de alcool si de alimente, lipsa de interacțiune socială sunt doar câteva dintre problemele dezbătute la psiholog. Toate au la bază un element comun: pandemia generată de COVID-19.

„Pandemia are un impact major asupra echilibrului emotional. Fiecare dintre noi are o cunostinta care a avut COVID-19. In context, orice restrictie ne face mai nervosi si mai agitati”, a declarat pentru Ziare.com psihologul Mihai Copăceanu.



În 44% din familiile din România certurile sunt mai frecvente.

Pe fondul pandemiei, în 44% din familiile din Romania certurile sunt mai frecvente. De asemenea, unul din 10 părinti si-a pierdut locul de muncă, iar telemunca nu ușureaza situația cuplurilor care lucrează strict de acasă.

„Pandemia e un factor care precipitează starea conflictuală. Trăind într-un mediu limitat, în care nu ai interacțiune socială, în mod clar apar si tensiuni”, mai spune specialistul.



Abuzul de tehologie nu e o soluție

Există totuși si solutii. Abuzul de tehnologie nu este însă una dintre ele. Psihologul recomandă iesitul în natură, pe cat este posibil, și momentele de pauză.

România nu face excepție altor state. La nivel mondial, 33% din populatie sufera de depresie cauzată de COVID-19 și 28% din populație a raportat un nivel ridicat de anxietate. Datele reies din cel mai recent studiu al Asociației Americane de Psihiatrie. Situația nu e diferită nici în Europa.

(Jurnal)