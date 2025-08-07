Pacienții cu afecțiuni cronice nu mai au nevoie de bilet de trimitere pentru consultul la medicul specialist

O veste importantă pentru bolnavii cronici din România: aceștia pot merge direct la medicii specialiști din ambulatoriu, fără a mai fi necesar un bilet de trimitere de la medicul de familie. Măsura a fost oficializată printr-un ordin comun semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Horațiu Moldovan.
Acces mai rapid la tratamente esențiale
Ministrul Sănătății a explicat că această schimbare vine ca răspuns la nevoia pacienților de a avea acces rapid și direct la îngrijiri medicale specializate.
„Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie”, a declarat Alexandru Rogobete.
Această modificare este valabilă doar pentru pacienții cu afecțiuni cronice care sunt deja înrolați în anumite programe naționale de sănătate.
Situațiile în care NU mai este necesar biletul de trimitere:
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
– Acces direct la medicii specialiști desemnați pentru prescrierea tratamentului și materialelor sanitare specifice.
Hemofilie și talasemie
– Consult direct la medicul hematolog din programul național.
Boli rare
– Acces direct la specialiști din diverse domenii (alergologie, cardiologie, oncologie, neurologie etc.) pentru prescrierea tratamentelor specifice.
Tuberculoză
– Consult direct la medicul pneumolog pentru pacienții înscriși în programul național.
HIV/SIDA
– Acces direct la medicul infecționist în cadrul programului de prevenire și control al infecției HIV/SIDA.
Sănătatea femeii și copilului
– Consult direct la medicii specialiști în obstetrică-ginecologie și genetică medicală, pentru diagnostic prenatal/postnatal și prevenirea izoimunizării Rh.
Măsură pentru debirocratizare și eficiență
Ministrul Sănătății a subliniat că această măsură are un scop clar: eliminarea birocrației inutile.
„Este vorba despre pacienți care au nevoie de îngrijire constantă. Eliminăm un pas birocratic care nu aducea beneficii reale în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru continuitatea tratamentului”, a adăugat Rogobete.
