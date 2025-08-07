Resturi de asfalt și moloz în canalizare – un pericol ignorat, cu efecte grave

Lucrările de reabilitare a drumurilor vin, de cele mai multe ori, cu beneficii pentru comunitate. Însă, atunci când nu sunt gestionate corespunzător, resturile rezultate din aceste activități – precum asfaltul, cimentul, nisipul sau molozul – pot deveni un real pericol pentru sistemul de canalizare și pentru mediu.
Apa Service Giurgiu trage un semnal de alarmă cu privire la această practică, care, din neglijență sau indiferență, afectează grav infrastructura subterană a orașului.
Consecințe directe ale depozitării necorespunzătoare:
Obstrucționarea conductelor: Materialele precum cimentul sau asfaltul se întăresc în interiorul țevilor, blocând complet sau parțial scurgerea apei.
Depuneri care reduc capacitatea conductelor: Nisipul și pietrișul, odată ajunse în rețea, se acumulează treptat și îngustează diametrul conductelor.
Avarii la stațiile de epurare: Resturile solide sunt antrenate către stațiile de tratare a apei, unde pot deteriora echipamentele și pot afecta procesele de filtrare.
Refulări periculoase: Blocajele din rețea pot provoca refularea apei uzate în gospodării, subsoluri sau pe domeniul public, generând disconfort și riscuri sanitare.
Un simplu gest de responsabilitate poate preveni consecințe costisitoare.
Operatorul local de apă și canalizare, Apa Service Giurgiu, face apel către firmele de construcții, echipele de intervenție și cetățeni să nu arunce resturi de construcții în canalizare. Este esențial ca aceste deșeuri să fie colectate și eliminate conform reglementărilor în vigoare.
În sprijinul acestei campanii de conștientizare, Apa Service a realizat un material video informativ, disponibil pe pagina oficială, prin care explică riscurile și impactul real al acestor practici necorespunzătoare.
Sursa : Apa Service SA Giurgiu