Orașul vecin, Ruse, capitală a vinului pentru două zile: Festival cu arome, degustări, muzică și vizitatori români!

Foto: Afișul Festivalului : WINES OF SAKAR
Orașul vecin, Ruse a devenit, timp de două zile – 26 și 27 septembrie, gazda unui eveniment dedicat simțurilor: Festivalul Vinului, Gastronomiei și Muzicii.
Locația a fost chiar în inima orașului, pe zona pietonală din fața Palatului Justiției, unde vizitatorii au fost întâmpinați de standuri pline cu vinuri albe, roșii și roze, provenite din câteva regiuni ale Bulgariei, indicate pe afișul festivalului. Crame de prestigiu și podgorii tradiționale care și-au etalat mândria în pahare, oferind degustări pentru localnici și turiști.
Nu au lipsit de la eveniment nici vitrinele cu preparate gastronomice, mezeluri, brânzeturi și prăjituri tradiționale.
Spre surpriza și satisfacția noastră, printre participanți s-au numărat și mulți români, inclusiv giurgiuveni, fermieri veniți din județ, dornici să descopere aromele și soiurile viniviticole de peste Dunăre.
Atmosfera a fost completată de Jazz Band-ul orașului Ruse, care a adus un strop de eleganță și bună dispoziție, aromele din paharele consumatorilor fiind duse până departe, de vântul rece de toamnă ce i-a făcut pe cetățeni să scoată de la garderobă, hainele mai grosuțe.
Deși festivalul a avut farmecul lui, participanții au remarcat că amploarea evenimentului a fost mai redusă decât la festivalurile de tradiție din România, inclusiv cele din București, unde platourile centrale sunt pline până seara târziu.
Festivalul de la Ruse a fost însă o ocazie frumoasă de întâlnire culturală și gastronomică între bulgari și români, confirmând încă o dată că vinul știe să aducă oamenii împreună, dincolo de granițe.