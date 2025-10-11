Omul zilei! Primarul Constantin DUMITRU își transportă consătenii, în Capitală, cu propriul autoturism, protestând astfel împotriva ignoranței firmei de transport călători…

„Împreună, putem scăpa de microbuzele lor arhipline. Lăsați-i să se plimbe fără rost!” Așa se adresează primarul comunei Florești Stoenești, Constantin Dumitru, consătenilor săi, protestând astfel împotriva comportamentului execrabil al firmei de transport ce ar trebui să asigure, conform documentelor încheiate, transportul călătorilor din cele 3 sate ale localității Florești Stoenești, tur-retur, în Capitală. Primarul Dumitru a făcut chiar și un anunț în acest sens care precizează: „Anunț ! Luni dimineață la ora 6.00 voi fi în stația de călători de la Florești (restaurant „la Hap”) de unde voi îmbarca în mașina personală patru călători pe care îi voi transporta până la București, fără pretenții pecuniare. -De ce ? – Pentru că pot! Dispun cum vreau de dreptul meu căpătat legal de a conduce un automobil pe drumurile publice, într-o mașină de cinci locuri. De asemenea, la orele 17.30, am disponibilitatea de a lua în mașina proprietate personală 4 persoane care se întorc din București, către satele Florești-Stoenești-Palanca de la metrou, stația Păcii, până la domiciliul domniilor lor.

Transportul celor patru călători, dus- întors, înspre și dinspre București, îl fac pe o perioadă nelimitată, în afara orelor de program , în semn de protest față de modul mizerabil în care înțelege firma de transport care a câștigat licența de transport Florești-București și retur să transporte călătorii din cele trei sate către și dinspre București. Aștept concetățeni disponibili din cele trei sate, să se alăture demersului meu!” – mai precizează primarul Constantin Dumitru. O atitudine care spune multe despre caracterul acestui om ce dovedește – ca de fiecare dată – că îi pasă de condițiile de trai ale concetățenilor săi, că se implică în orice fel de situație, pentru ca acestora să le fie bine, să se simtă în siguranță, să nu fie afectați cu nimic! Este un motiv temeinic pentru noi de a-l declara OMUL ZILEI! (Florian Tincu)