Tragedie cumplită azi-noapte, în municipiul Giurgiu! Un tânăr de doar 17 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de o autospecială de poliție aflată în misiune. Accidentul s-a produs în jurul orei 03:15, pe strada Tudor Vianu, la intersecția cu bulevardul Ion I.C. Brătianu, una dintre cele mai circulate artere din oraș. Potrivit informațiilor oficiale, autospeciala de poliție, în care se aflau un agent al IPJ Giurgiu și un polițist de frontieră de la ITPF Giurgiu, avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase, deplasându-se pentru a acorda sprijin unei alte patrule intervenite la o sesizare de violență fizică. În intersecție, șoferul autospecialei, un agent de 24 de ani, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP”, iar în acel moment, motocicleta condusă de adolescentul de 17 ani — aflat regulamentar pe drumul prioritar — a lovit violent partea laterală dreaptă a mașinii de poliție. Impactul a fost extrem de puternic. Motociclistul a fost proiectat pe carosabil, rămânând inconștient, în timp ce polițistul de frontieră aflat pe scaunul din dreapta a suferit răni și a fost transportat la spital. La fața locului au sosit echipaje ale Ambulanței Giurgiu și SMURD, care au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor, tânărul nu a mai putut fi salvat. Conducătorul autospecialei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu. „Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Conducerea IPJ Giurgiu a dispus verificări interne prin Compartimentul Control Intern”, a transmis oficial Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu. Tragedia a îndoliat o întreagă comunitate. Un băiat de doar 17 ani, aflat la început de drum, a murit în timp ce își trăia pasiunea pentru motoare — o viață curmată brusc, în toiul nopții, pe o stradă liniștită a orașului.

Sursa:ISU Giurgiu