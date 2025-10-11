sâmbătă, octombrie 11, 2025
Jurnal giurgiuvean
Apa Service Giurgiu, între acuzații, înjurături și adevăr!

Apa Service Giurgiu, între acuzații, înjurături și adevăr!

                “LA RECE”, DESPRE PLOILE DIN OCTOMBRIE

Echipele Apa Service Giurgiu au fost foarte solicitate în ultimele zile ploioase. Dispeceratul societății a primit peste 100 de apeluri în noaptea critică din 7 spre 8 octombrie, apeluri disperate privind inundarea unor străzi, locuințe, zone de trafic auto.

Colegii noștri din dispecerat au fost jigniți și înjurați în repetate rânduri, au fost amenințați la telefon. Apa Service a apărut pe rețelele de socializare ca vinovată pentru ce se întâmplă. În realitate, a plouat zile întregi, apa a umplut sistemul de canalizare pluvială și debitul de apă din ploaie a ajuns să fie mai mai mare decât debitul apei care
ajungea din sistem în Dunăre.

Au apărut acuze : de ce nu faceți alte sisteme de canalizare pluvială, de ce nu faceți mai multe bazine de stocare și regularizare? Răspunsul e logic : asemenea sisteme nu sunt eligibile la finanțări europene, costă sute de milioane de lei, construcția ar dura ani
de zile și ar schimba configurația orașului, dacă cineva ar aproba un asemenea proiect.

Sistemul de canalizare pluvială nu este subdimensionat, dar este “boicotat” de străzi asfaltate fără scurgere, unele cu scurgeri prost făcute, de imobile aflate și la 1 metru sub nivelul străzii, de un sens giratoriu construit peste un mare nod hidraulic, la autogară, ca și la spital, unde nu se mai poate interveni sau modifica nimic peste
noapte. Și multe altele, de care nu Apa Service este răspunzătoare.
Și acum câteva statistici, pentru cei care au bunăvoința să încerce să înțeleagă.

***********************************************************************COD ROȘU 06 – 09 octombrie, și cantitățile de apă căzute (stațiile meteo ANM din România, unde, în doar 72 de ore, s-au depășit mediile multianuale):

GIURGIU 210.6 l/mp
ZIMNICEA 143.9 l/mp
HARSOVA 124.9 l/mp
CONSTANTA DIG 120.6 l/mp
FETESTI 118.4 l/mp
OLTENITA 113.3 l/mp
TURNU-MAGURELE 108.6 l/mp
CONSTANTA 105.6 l/mp
BRAILA 104.5 l/mp                                                                    SLOBOZIA 100 l/mp
GURA PORTITEI 97.7 l/mp

Cum a arătat luna octombrie per total: stațiile meteo care au trecut de pragul de 100 de l/mp sau aprope de acest prag.

GIURGIU 249.1 l/mp
ZIMNICEA 234.1 l/mp
TURNU-MAGURELE 211.2 l/mp
CARACAL 185.6 l/mp
ROSIORII DE VEDE 174.6 l/mp
HARSOVA 168.5 l/mp
CONSTANTA DIG 160.4 l/mp
SLATINA 158.3 l/mp
ALEXANDRIA 157.9 l/mp
VIDELE 152.7 l/mp
FETESTI 148.1 l/mp
BECHET 144.9 l/mp
OLTENITA 140.7 l/mp
BUCURESTI BANEASA 139.8 l/mp
BUCURESTI FILARET 139.6 l/mp
CONSTANTA 138.2 l/mp
BRAILA 132.6 l/mp
BUCURESTI AFUMATI 131.5 l/mp

SLOBOZIA 130 l/mp
PITESTI 129.4 l/mp
DRAGASANI 129.4 l/mp
CRAIOVA 129.2 l/mp
BAILESTI 128.2 l/mp

STOLNICI 126.9 l/mp
TITU 125.8 l/mp
CERNAVODA 125 l/mp
CORUGEA 121.9 l/mp
JURILOVCA 121.5 l/mp
GALATI 120.7 l/mp
GRIVITA 118.3 l/mp
GURA PORTITEI 118 l/mp
TARGU LOGRESTI 116 l/mp
FOCSANI 114.4 l/mp
PLOIESTI 111.3 l/mp
BARNOVA 110.7 l/mp
ADAMCLISI 109.3 l/mp
BACLES 108.6 l/mp
CALAFAT 108.5 l/mp
DROBETA-TURNU SEVERIN 107.9 l/mp
MORARESTI 106.7 l/mp
TARGOVISTE 100.7 l/mp.

Un grupaj semnat și asumat de Gelu Brebenel – Coordonator Compartimentul Relații Publice.

