Miercuri, 5 noiembrie, membrii Asociației „MaiMultVerde” vor sosi în curtea Colegiului „Ion Maiorescu”, unde vor planta 4.000 de specii de plante, arbori și arbuști!

la fondation yves rocher et l'ong maimultverde s'engage a planter 100 000 arbres dans ue zone protegee a proximite du village de comana

 

Miercuri, 5 noiembrie, Asociația MaiMultVerde continuă în această lună, în orașul Giurgiu, proiectul educațional „Natura din curtea școlii”, prin amenajarea unui spațiu educațional de 500 mp,  în curtea Colegiului Național „Ion Maiorescu”.

Astfel, în această zi atât elevii,  părinții acestora cât și profesorii școlii vor planta nu mai puțin decât 4.000 de specii de plante, arbori și arbuști, construind în acest fel, împreună, o grădină școlară: o sală de clasă în aer liber care să le inspire copiilor dragostea pentru natură și care să contribuie la starea lor de bine.

Proiectul „Natura din curtea școlii” este derulat de Asociația MaiMultVerde în cadrul campaniei „România plantează pentru mâine”, susținută de OMV Petrom.

El presupune amenajarea unor spații în aer liber – o grădină ecologică, o grădină productivă și o grădină decorativă – unde profesorii și elevii vor putea desfășura o serie de programe educaționale în mijlocul naturii, care să le stimuleze creativitatea, să le îmbunătățească atenția și concentrarea, ajutându-i să construiască o relație sănătoasă cu plantele sălbatice și urbane, dar și cu biodiversitatea.

De precizat că în aceste activități se pot implica – așa cum notam anterior,  atât părinții elevilor, cât și comunitatea locală.

„Grădina școlară e un concept care poate fi multiplicat, și ar fi ideal să fie multiplicat, în toate școlile din România. Grădina școlară nu e doar un loc în care cresc plante, este un loc în care cresc copiii noștri, viitori adulți care vor avea o relație sănătoasă cu mâncarea și cu natura”, spune Alexandru Gheorghe, arhitectul peisagist care a proiectat spațiul.

E a doua astfel de grădină școlară construită în cadrul proiectului „Natura din curtea școlii”, după cea creată în această primăvară la Școala 190 din București. Ambele au fost proiectate de Alexandru Gheorghe, arhitect peisagist Poteca Studio.

Iată care este programul acestei zile: 

09:30 sosirea membrilor  Asociației, din București,  la Colegiul Național Ion Maiorescu;
10:00 – 10:15 prezentare „Natura din curtea Școlii” – reprezentanți ai Colegiului Ion Maiorescu, OMV Petrom, arh. peisagist Alex Gheorghe;
10:15 – 10:30 instructaj voluntari, distribuire kit voluntar și împărțire pe echipe;
10:30 – 13:00 plantare;
13:00 – 13:15 final activitate și sesiuni foto;
14.00 îmbarcare în autocare și plecarea spre București.

Echipa MaiMultVerde

