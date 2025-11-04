Comuna Florești Stoenești, victimă a birocrației de stat! Un proiect a fost îngropat și lăsat fără finanțare PNRR de către Ministerul Mediului!

Primăria localității Florești Stoenești ( foto), din județul Giurgiu, a avut un proiect aprobat și toate documentele în regulă, dar după opt luni… banii au rămas doar pe hârtie!
După opt luni de așteptare și investiții în studii, documentații și avize, Primăria comunei Florești-Stoenești (Giurgiu) s-a trezit că proiectul său, aprobat și declarat eligibil pentru finanțare prin PNRR, a fost, practic, abandonat de Ministerul Mediului.
Proiectul „Realizare sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd” a fost depus, aprobat și notificat ca acceptat la finanțare, însă contractul nu a mai fost semnat nici până astăzi.
Aprobat, dar uitat într-un sertar
Proiectul a fost declarat eligibil, cu numărul de ordine 53, iar Primăria Florești-Stoenești a primit notificarea oficială de acceptare pe data de 26 noiembrie 2024. Toate documentele cerute au fost transmise în termenul impus – până la data de 17 decembrie 2024.
De atunci până astăzi, tăcere totală! La opt luni distanță, Ministerul Mediului nu a semnat contractul de finanțare, deși Ghidul solicitantului preciza clar că selecția se face „pe principiul primul venit, primul servit”.
Între timp, potrivit unei adrese oficiale trimise de Primărie către minister, aproximativ 100 de proiecte au fost deja contractate din totalul celor 240 aprobate – fără nicio explicație privind ordinea.
Situația ridică semne de întrebare grave despre transparența și corectitudinea procesului de selecție.
Comuna Florești-Stoenești se află acum în imposibilitatea de a demara lucrările, deși este pregătită să lanseze licitațiile pentru construcții și echipamente.
Lipsa contractului blochează însă complet investiția, iar riscul este pierderea definitivă a finanțării, dat fiind că termenul-limită pentru implementarea proiectelor PNRR este 31 august 2026.
„Avem un proiect matur tehnic, aprobat și finanțabil, dar lăsat să expire într-un hățiș birocratic”, se arată într-un document transmis către minister de Primărie, recte primarul Constantin Dumitru.
După luni de tăcere, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis, în sfârșit, un răspuns oficial semnat de secretarul general Alexandru Avram.
În locul unei soluții, instituția invocă Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, prin care se interzice semnarea de noi contracte pentru proiecte aflate în curs. Nicio altă explicație, însă, despre întârzierile anterioare, nici despre ordinea în care au fost selectate proiectele semnate deja.
Cu alte cuvinte, primăriile care au respectat termenele și au trimis toate documentele la timp sunt acum pedepsite pentru eficiență, pierzând finanțarea din motive complet externe.
De la investiții verzi la birocrație cenușie
În timp ce Uniunea Europeană cere accelerarea investițiilor în infrastructura verde, cazul Florești-Stoenești arată o realitate dură: România își sabotează singură proiectele de mediu.
Un proiect destinat gestionării gunoiului de grajd — o problemă majoră de mediu și sănătate publică — riscă să fie îngropat sub un munte de hârtii și ordonanțe retroactive.
Concluzia? Povestea Florești-Stoenești devine emblematică pentru eșecul administrativ al unor instituții centrale care, în loc să susțină comunitățile locale, le blochează în labirintul birocrației.
Un proiect aprobat, finanțabil și gata de implementare a fost, practic, îngropat de Ministerul Mediului, care a preferat să invoce o ordonanță nouă în loc să-și respecte propriile reguli.
(Florian Tincu)
Surse: Giurgiu Tribune