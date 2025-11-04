PENNY România a inaugurat astăzi noul depozit logistic din Mihăilești, județul Giurgiu, primul care funcționează 100% fără încălzire pe gaz! Investiție de 35 de milioane de euro…!

marți, noiembrie 4, 2025
PENNY România a inaugurat astăzi noul depozit logistic din Mihăilești, județul Giurgiu, primul din rețeaua companiei care funcționează 100% fără încălzire pe gaz, folosind soluții bazate pe recuperarea căldurii reziduale și pompe de căldură și al cincilea depozit din România.

Cu o investiție de 35 milioane de euro, depozitul are o suprafață de 22.000 metri pătrați și o echipă de aproximativ 200 de angajați, urmând să deservească 50 de magazine până la finalul anului 2025 și 100 de magazine până în 2027.

Noul centru logistic de la Mihăilești reprezintă un pas strategic în dezvoltarea PENNY România. Extinderea și modernizarea infrastructurii noastre logistice sunt esențiale pentru a susține creșterea rețelei și pentru a răspunde mai eficient nevoilor clienților. Prin acest proiect, confirmăm angajamentul nostru față de eficiență operațională și dezvoltare responsabilă”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY România.

Noua investiție va avea panouri fotovoltaice și un sistem de încălzire ce folosește recuperarea căldurii de la instalația de frig industrial.Noul depozit este cel de-al cincilea al companiei din România.

La deschiderea acestui nou centru au fost prezenți Prefectul județului Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu, președintele Consiliului Județean , Toma Petcu (foto 1) și evident primarul comunei Mihăilești, Adrian Gâjâilă (foto 2)

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de cinci centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești.

În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 430 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

