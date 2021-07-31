Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 31.07.2021:

UAT ‰*
JUDEŢ GIURGIU 0.01
HERĂŞTI 0.45
MÂRŞA 0.37
IZVOARELE 0.31
BUCŞANI 0.29
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.00
BĂNEASA 0.00
BOLINTIN-DEAL 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CĂLUGĂRENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
COMANA 0.00
COSOBA 0.00
CREVEDIA MARE 0.00
DAIA 0.00
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.00
FRĂTEŞTI 0.00
GĂISENI 0.00
GĂUJANI 0.00
GHIMPAŢI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GOSTINARI 0.00
GOSTINU 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HOTARELE 0.00
IEPUREŞTI 0.00
ISVOARELE 0.00
JOIŢA 0.00
LETCA NOUĂ 0.00
MALU 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
MUNICIPIUL GIURGIU 0.00
OGREZENI 0.00
OINACU 0.00
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0.00
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0.00
PRUNDU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
SĂBĂRENI 0.00
SCHITU 0.00
SINGURENI 0.00
SLOBOZIA 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
ULMI 0.00
VALEA DRAGULUI 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VĂRĂŞTI 0.00
VEDEA 0.00

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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