Încheie anul în mod Grandios: Revelion în ALBANIA prin EDEN HOLLYDAY!

Încheie anul într-un stil grandios și pornește alături de Eden Hollyday într-o aventură de neuitat! Te așteaptă un Revelion plin de culoare, ritm și pasiune balcanică – între strălucirea capitalei Tirana, farmecul medieval al cetății Kruja și priveliștile spectaculoase de pe muntele Dajti!

Plecări din: Mioveni, Pitești, București, Giurgiu

INCLUS ÎN PREȚ: Transport autocar modern

Două nopți cazare la hotel de 3*** cu mic dejun în Skopye

3 nopți cazare la hotel 4*** cu demipensiune în Durres

Cină festivă de Revelion cu meniu bogat, muzică live și dansuri balcanice incendiare!

Petrecere de 1 ianuarie : distracție 100% garantată

Ghid însoțitor pe tot parcursul excursiei!

Trăiește bucuria trecerii dintre ani într-o atmosferă de sărbătoare autentică, printre oameni primitori, preparate tradiționale, focuri de artificii și voie bună!

Revelion în ALBANIA acolo unde Balcanii dansează sub stele!

Preț: 560 €