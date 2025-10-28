Astăzi ,primarul Adrian Anghelescu a convocat o ședință cu reprezentanții partidelor din Consiliul local, pe tema taxei pentru gunoi. Vezi care a fost rezultatul…

Subiectul taxei pentru gunoi impuse agenților economici din municipiul Giurgiu a stârnit ample discuții și nemulțumiri în rândul mediului de afaceri local. În acest context, primarul Adrian Anghelescu a convocat astăzi, 28 octombrie, o ședință cu reprezentanții partidelor din Consiliul local, pentru a dezbate problema și a căuta soluții care să împace atât interesele administrației, cât și pe cele ale contribuabililor.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unui val de reacții negative din partea firmelor locale, care consideră că noua taxă le împovărează activitatea și le afectează competitivitatea. Ca urmare, reprezentanții mediului de afaceri au anunțat un protest programat pentru 30 octombrie 2025, în fața sediului Primăriei Giurgiu.

De remarcat este faptul că reprezentanții PSD din Consiliul Local nu au participat la ședința convocată de primar, fapt ce lasă loc de interpretări, iar absența poate fi catalogată ca o atitudine politică, într-un moment în care dialogul ar fi fost esențial pentru clarificarea unei situații care privește întreaga comunitate.

Primarul Adrian Anghelescu a explicat că taxa a fost gândită pentru a acoperi costurile reale ale serviciului de salubritate, astfel încât sarcina financiară să nu mai cadă exclusiv pe umerii populației, potrivit principiului: cine produce gunoi, plătește.