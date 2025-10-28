marți, octombrie 28, 2025
Jurnal giurgiuvean
Câți angajați are TRACUM SA Giurgiu și care sunt competențele lor

La scurt timp după o vizită făcută conducerii societății TRACUM SA, de la care am aflat modul în care a fost calculat prețul biletului de autobuz, am revenit pentru a solicita directorului  Ovidiu Alexandru să ne vorbească despre angajați și competențele acestora, despre modul în care aceștia își desfășoară activitatea, evident cu scopul  confortului călătorilor.

Organigrama la TRACUM SA Giurgiu a fost stabilită în baza hotărârii dispuse de membrii Consiliului de Administrație. A existat și o organigramă mai veche, însă aceasta a fost upgradată la contextul actual” – ne preciza directorul societății.

Organigrama veche avea în componență  un număr de 54 de  salariați, însă în contextul actual, nu mai discutăm de alimentarea la pompă. Acum sunt alte trasee, un alt număr de autobuze, practic alte condiții.  Astfel că organigrama actuală are un număr de 66  de posturi, dar funcționăm efectiv cu un număr de  38 de angajați, restul posturilor fiind vacante. 

Suntem după cum se poate constata, pe regim de avarie,  fiind așa cum vă spuneam anterior, o companie aflată la început de drum. Am un nou contract de delegare, nu pot să îmi permit să angajez cheltuieli  pe prognoză economică. Voi  analiza și, dacă ne permitem, ne vom extinde…

În acest context, salariații sunt nevoiți să îndeplinească mai multe sarcini decât ar fi normal, însă toți au înțeles situația. Sunt  oameni  care doresc să facem o echipă și să ne onorăm obligațiile, chiar și în afara  sarcinilor stabilite… Vă dau un exemplu concret , legea  mă obligă să am un angajat SSM***.

Pentru eficientizare am externalizat serviciul și în loc  să plătesc  un angajat cu minim 8.000 de lei, incluzând și obligațiile la stat, plătesc un contract de 2.500 de lei pe lună, care îmi asigură serviciul de SSM. Același sistem l-am implementat și pentru responsabilul ISU, am externalizat  și plătesc  în jur de 1.600 de lei pe lună. Practic , cu nici măcar un salariu minim pe economie, îmi asigur un serviciu eficient pe care legea mă obligă să îl am. Este o metodă de eficientizare economică, dar și de a asigura resursa umană  competentă.

În rest avem, evident, angajați șoferi, managerul de transport  care este un angajat important din punct de vedere al exploatării , atestat pe funcția pe care o deține, cu o experiență importantă, fiind și șeful coloanei auto și care  coordonează  și dispeceratul.

La nevoie este și șofer profesionist, în caz de urgență. Avem un post de contabil șef, prevăzut, șef de exploatare, dar care  sunt vacante. Acoperim după cum observați, strict,  competențele” – menționa Alexandru Ovidiu, directorul TRACUM SA Giurgiu.

***Un angajat SSM (Securitate și Sănătate în Muncă) – o persoană responsabilă cu implementarea și respectarea măsaurilor de protecție a angajaților în cadrul unei companii. 

(Florian Tincu)

 

