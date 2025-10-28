Câți angajați are TRACUM SA Giurgiu și care sunt competențele lor

La scurt timp după o vizită făcută conducerii societății TRACUM SA, de la care am aflat modul în care a fost calculat prețul biletului de autobuz, am revenit pentru a solicita directorului Ovidiu Alexandru să ne vorbească despre angajați și competențele acestora, despre modul în care aceștia își desfășoară activitatea, evident cu scopul confortului călătorilor.
„Organigrama la TRACUM SA Giurgiu a fost stabilită în baza hotărârii dispuse de membrii Consiliului de Administrație. A existat și o organigramă mai veche, însă aceasta a fost upgradată la contextul actual” – ne preciza directorul societății.
„Organigrama veche avea în componență un număr de 54 de salariați, însă în contextul actual, nu mai discutăm de alimentarea la pompă. Acum sunt alte trasee, un alt număr de autobuze, practic alte condiții. Astfel că organigrama actuală are un număr de 66 de posturi, dar funcționăm efectiv cu un număr de 38 de angajați, restul posturilor fiind vacante.
Suntem după cum se poate constata, pe regim de avarie, fiind așa cum vă spuneam anterior, o companie aflată la început de drum. Am un nou contract de delegare, nu pot să îmi permit să angajez cheltuieli pe prognoză economică. Voi analiza și, dacă ne permitem, ne vom extinde…
În acest context, salariații sunt nevoiți să îndeplinească mai multe sarcini decât ar fi normal, însă toți au înțeles situația. Sunt oameni care doresc să facem o echipă și să ne onorăm obligațiile, chiar și în afara sarcinilor stabilite… Vă dau un exemplu concret , legea mă obligă să am un angajat SSM***.
Pentru eficientizare am externalizat serviciul și în loc să plătesc un angajat cu minim 8.000 de lei, incluzând și obligațiile la stat, plătesc un contract de 2.500 de lei pe lună, care îmi asigură serviciul de SSM. Același sistem l-am implementat și pentru responsabilul ISU, am externalizat și plătesc în jur de 1.600 de lei pe lună. Practic , cu nici măcar un salariu minim pe economie, îmi asigur un serviciu eficient pe care legea mă obligă să îl am. Este o metodă de eficientizare economică, dar și de a asigura resursa umană competentă.
În rest avem, evident, angajați șoferi, managerul de transport care este un angajat important din punct de vedere al exploatării , atestat pe funcția pe care o deține, cu o experiență importantă, fiind și șeful coloanei auto și care coordonează și dispeceratul.
La nevoie este și șofer profesionist, în caz de urgență. Avem un post de contabil șef, prevăzut, șef de exploatare, dar care sunt vacante. Acoperim după cum observați, strict, competențele” – menționa Alexandru Ovidiu, directorul TRACUM SA Giurgiu.
***Un angajat SSM (Securitate și Sănătate în Muncă) – o persoană responsabilă cu implementarea și respectarea măsaurilor de protecție a angajaților în cadrul unei companii.
(Florian Tincu)