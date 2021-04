Conform ultimei raportări oficiale, în Municipiul Giurgiu rata incidenței a păstrat trendul descendent al ultimelor zile, astfel încât astăzi, valoarea raportată este de 3,69 la mia de locuitori.

Prin amabilitatea doamnei Prefect, Aneta Matei, am aflat că: „Pentru a fi ridicate restricțiile care sunt instituite la incidența peste 4 la mie, aceasta trebuie sa scadă sub 3.5 la mie. În momentul în care incidența în municipiu va scădea sub 3.5 la mie, voi convoca CJSU și vom adopta Hotărârea. Ca de obicei, vă vom informa, prin comunicat de presă, imediat după terminarea ședinței de CJSU. După cum arată trendul, e foarte posibil să avem Florii fără restricții” ne declara doamna Prefect.

Cu toate aceste vești bune pentru noi toți, trebuie să ne amintim că astăzi la nivelul întregii țări au fost înregistrate 237 de decese COVID, spitalele nu mai au paturi libere la terapie intensivă, pacienții sunt tratați pe coridoare și din toate aceste motive nu este momentul să lăsăm „garda jos”.

Pentru a vă bucura alături de cei dragi de sărbători aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, purtați masca, spălați-vă des pe mâini și evitați aglomerația.

Nu în ultimul rând, vă sfătuim ca atunci când aruncați măștile de protecție, ar fi de preferat să le depozitați în pungi pe care să le aruncați la coșurile de gunoi, rupeți-le elasticul, pentru a nu mai putea fi folosite ulterior.

