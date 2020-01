Premierul Ludovic Orban a anunțat la începutul ședinței de Guvern că Executivul își va angaja răspunerea în fața Parlamentului pentru adoptarea legii privind alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin.

La sfârşitul şedinţei de Guvern, şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a anunţat oficial adoptarea proiectului de lege pentru alegerea primarilor în 2 tururi şi a anunţat că va trimite luni o scrisoare pentru a convoca o sesiune extraordinară pentru angajarea răspunderii.

A fost adoptat şi un proiect prin care se armonizează vârsta de pensionare a femeilor în învăţământ. De asemenea, Guvernul a decis joi că vor fi modificate şi atribuţiile şi funcţiile Comisiei Naţionale de Prognoză în sensul în care procedurile aflate în derulare se anulează – fiind vorba de 2 proceduri de parteriate public-privat. A fost aprobabat şi un memorandum pentru un ajutor financiar de 195 de milioane de lei pentru TAROM.

”PNL susține alegerea primarilor cu jumătate plus unu din cetățenii care-și exprimă votul la alegerile locale. Am inițiat un proiect de lege tocmai pentru a transpune această voință a oamenilor, de conferire a unei legimități a acestor primari, prin impunerea obligației ca primarul să fie ales cu 50 % plus 1.

Acest proiect de lege a fost parcat neregulamentar la o defunctă comisie de cod electoral, pentru a împiedica adoptarea proiectului de lege de către plenul Camerei Deputaților. Ca atare, evident în discuțiile avute cu domnul ministru, am luat decizia de a ne angaja răspunedera în Parlament” – a anunțat premierul la începutul ședinței de Guvern.

