O lună, două spargeri și o tâlhărie. Mihai Bordei nu mișcă nimic…

Deși fusese comparat cu un veritabil „Corrado Cattani” al județului Giurgiu de către mai-marii săi, așa cum scriam într-o ediție anterioară a publicației noastre, numărul infracțiunilor în comuna Putineiu (unde, deunăzi, adjunctul de șef de post Mihai Bordei se lăuda că „face legea”), a crescut de la revenirea acestuia în comună.

Într-o singură lună, două spargeri și o tâlhărie au fost înregistrate doar prin sistemul unic de urgență 112, ca să nu mai punem la socoteală micile găinării care nu ajung în raportările către șefii de la „Județ”.

„M-au lovit cu bestialitate, și sunt încă în libertate…”

Astfel își începe povestea un locuitor al comunei Putineiu, Petrișor Bălăioara. A fost tâlhărit chiar în noaptea de Revelion, iar amintirea acestui eveniment încă este proaspătă în mintea omului desfigurat în bătaie…

„În noaptea de Anul Nou veneam de la sora mea, de la Vieru. Eu nu am știut că în Hodivoaia agresorii aveau puse pe șosea mai multe petarde. Am trecut cu mașina, nu am văzut nimic, și în Putineiu, la intrare, tot mă sunau de acasă soția și copiii să vin mai repede, că se apropie miezul nopții. Neatent, cu ochii în telefon, am acroșat ușor o mașină care era parcată pe partea dreaptă. Ne-am lovit roată în roată, nu au fost avarii mari. Asta e, m-am dat jos din mașina mea, am văzut că nu sunt pagube prea mari, și discutam cu șoferul celeilalte mașini, să facem „amiabila” (n.r. – înțelegere amiabilă, în cazul accidentelor ușoare – tamponări). Între timp, o mașină a venit în forță, și s-a oprit în fața mașinii mele, și m-au blocat. Din ea au coborât doi indivizi. I-am recunoscut după ce am luat bătaie. Mi-au dat una, m-au lăsat lat jos, după care au început cu pumnii și cu picioarele. O fată, Viorica, le-a zis „Ce aveți, mă, îl omorâți?”. Nu mi-am revenit bine, că a venit și soția unuia dintre bătăuși, Ana Maria, și iar m-au luat la bătaie. După ce m-au bătut, tot ei au sunat la poliție. Mircea Bălăianu e cel care a dat în mine, și care a sunat la poliție. Nu știu ce a mințit ăla acolo, la telefon, că a venit echipaj de la Giurgiu. Bordei nu a venit nici măcar până acolo, și nu prea îmi vine a crede că el nu a știut nimic, mai ales că ăsta, Bălăianu, e prieten cu el…Culmea e că nu am mai avut niciodată în viața mea altercații cu bătăușii ăștia, unul dintre ei încă îmi spunea „tata socru” când eram mic. Ca să zic așa, am avut noroc că m-am acroșat cu băiatul ăla, că veneau peste mine acasă și era mai rău…Dar motivul lor a fost că le-am stricat „floricica” (n.r. petardă), și de aia s-au luat după mine…După ce m-au bătut, mi-au luat telefonul, portofelul…Am dat telefon de la vărul meu la Mihai Bordei, că eu nu mai aveam telefon…Iar el mi-a spus „Șefule, hai, că acuma e așa, ca după sărbători, avem noi timp să vorbim, o rezolvăm noi…”. Numai pe mine m-au tras la răspundere, pe agresori nu i-a întrebat nimeni nimic. Nici o măsură nu s-a luat până acum, nu m-a chemat Bordei la secție să dau vreo declarație, agresorii se plimbă în continuare liberi…Mai mult, m-a chemat să îi duc nu știu ce hârtii cu tamponarea, dar cu agresiunea, nimic, nimic…Nu a stat de vorbă cu ăia, se are bine cu agresorul. Sunt prieteni de când familia lui Bălăianu avea magazin și se avea bine…”, a spus omul agresat.

Două spargeri în trei ani, hoții…liberi!

Cu circa o lună înainte de episodul prin care a trecut Petrișor Bălăioara, Florin B, un alt locuitor al comunei în care polițistul Mihai Bordei „face legea”, a fost călcat de hoți, în propria gospodărie.

„Era în noaptea ajunului Crăciunului, după miezul nopții. Eu dormeam în casă, cu familia, și cei care m-au furat au intrat în curte. Au luat 500 de litri de motorină, asta după ce, acum trei ani, am mai pățit-o: am fost prădat de scule în valoare de vreo 90 de milioane de lei vechi. Nici atunci, și nici acum, hoții nu au fost prinși. Ba, când am chemat poliția, am fost luat peste picior că de ce nu sunt urme în noroi, și l-am întrebat și eu pe domnul polițist că dumnealui de ce merge pe poteca din dale de beton…Culmea este alta: Mihai Bordei susține că aproape toată noaptea a patrulat pe strada pe care stau eu, și nu a văzut nimic suspect. Doar că ce nu știe dumnealui este că eu știu sigur – și pot proba acest lucru – că domnul Bordei a intrat în sediul postului de poliție la ora 00,24 și nu s-a mai mișcat de acolo până după ora 6 dimineața următoare. Deci, unde o fi patrulat, nu știu. Ce știu este că sunt păgubit acum de aproape 30 de milioane de lei vechi, hoții sunt liberi și nimeni nu ia nicio măsură!”, ne-a declarat și păgubitul Florin B.

„Domnul polițist profită și își bate joc de oamenii săraci…”

Sunt vorbe spuse cu năduf de o a treia păgubită, Didina Dincă, o femeie bolnavă care însă își poartă cu demnitate boala. Își îngrijește cei doi nepoței, pe care îi are în grijă, și are grijă de locuința celui de-al doilea copil (o fată plecată în Marea Britanie).

„Parcă a fost un făcut…Am grijă de casa fetei de trei ani de zile, și chiar în cele trei zile când nu am fost acolo, s-a dat spargerea. Am găsit dimineața, pe 21 noiembrie, abur în casă, o cană de cafea pe masă (cu zaț încă umed, semn că nu plecaseră hoții de multă vreme de acolo) și…lipsă plasma – una modernă, trimisă de fata mea din Anglia. Când i-am spus lui domnu’ adjunct de șef de post, Mihai Bordei, că mi-a dispărut de acolo, de acasă, plasma, a zis că a furat-o fiu-meu ăsta mai mic…dar la noi, la țigani, nu ne furăm între noi, în neam, și băiatul meu nu fură, are el alte păcate…Dar nu mă mai miră, că domnul Bordei oricum vorbește vulgar, nu ține cont de vârstă…profită și își bate joc în special de oamenii săraci, de la care nu are ce să primească. De aproape două luni, hoții sunt liberi, nu a dat nimeni, niciun semn…Mă doare sufletul de paguba asta, că fata mea se chinuie acolo, printre străini, să își facă o căsuță, iar mie mi-e frică acum să mai merg să stau acolo…cine știe ce mi se poate întâmpla, mai ales de când, de vara trecută, s-a deschis barul ăla acolo (n.r. este vorba despre un local situat chiar în apropierea locuinței sparte în luna noiembrie)”, a mai spus Didina Dincă.

Fărădelegi nu se petrec, spun șefii…Oamenii susțin altceva!

Deși, așa cum mai spuneam cu altă ocazie, agentul șef principal Mihai Bordei este zugrăvit ca un vajnic apărător al legii, oamenii din comuna Putineiu – în care el a venit acum 20 de ani – susțin contrariul. Singura lui preocupare majoră, susțin locuitorii comunei, este să facă pe agentul de circulație, și nu să îi prindă pe cei care comit fărădelegi. Mai mult, susțin oamenii din localitate, prin comună se „organizează” adevărate raliuri, în care sunt angrenate persoane chiar fără permis de conducere, pe care însă, conform acelorași oameni, Mihai Bordei s-ar preface că nu îi vede, pentru că gura satului spune că aceștia l-ar avea la mână cu diverse filmulețe…

(Jurnal)