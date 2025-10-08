Drama săptămânii s-a petrecut în Dîmbovița: O femeie de 43 de ani și fiul său de numai 5 ani au murit arși de vii!

Durere fără margini în județul Dâmbovița!
O femeie de 43 de ani și fiul său de numai 5 ani au murit arși de vii, după ce mama ar fi decis să-și pună capăt zilelor dând foc propriei locuințe. Gestul extrem, a zguduit întreaga comunitate din comuna Pietrari, județul Dâmbovița. Vecinii și rudele nu își pot reveni încă din șoc…
Tragedia s-a petrecut în zorii zilei de marți, 7 octombrie când femeia și-a anunțat familia că intenționează să se sinucidă. Deși mama ei a încercat să o liniștească, nimeni nu a bănuit că amenințarea s-ar putea transforma în cele din urmă, în realitate.
După câteva ore, în aceeași dimineață, femeia și-a încuiat ușa pe dinăuntru, împreună cu băiețelul ei, și a dat foc camerei. Flăcările s-au extins rapid, iar casa a fost cuprinsă de un fum dens. Mama femeii a fost cea care a dat alarma, după ce a văzut focul pe geam, rugând disperată la o vecină, să sune la 112.
„În această dimineață, 8 octombrie, în jurul orei 05:45, polițiștii au fost sesizați de o femeie care a anunțat că vecina sa s-a încuiat într-o cameră împreună cu fiul său și a afirmat că se sinucide, dând foc încăperii”, au transmis reprezentanții IPJ Dâmbovița.
Echipajele de poliție și de pompieri, sosite la fața locului, nu au mai putut salva victimele. Femeia și copilul au fost găsiți carbonizați, iar trupurile lor au fost preluate ulterior de Serviciul de Medicină Legală, pentru necropsie.
Vecinii spun că femeia părea tot mai abătută în ultima vreme. Soțul ei era plecat la muncă în străinătate, iar grija pentru copil o copleșea tot mai tare, ducând-o la depresie. Deocamdată, anchetatorii încearcă să stabilească ce anume a împins-o la un astfel de gest disperat.
Comunitatea din Pietrari este acum în doliu. Un copil nevinovat și-a pierdut viața arzând la propriu și la figurat în flăcările disperării. Localnicii se roagă ca astfel de tragedii să nu se mai repete niicodată la ei în comunitate…
Sursa : IPJ Dâmbovița
Foto: BotoșaniNews