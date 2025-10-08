Deputat Marian MINA: „NU rezolvăm problema deficitului luând bani de la mame şi de la veterani…!”

„L-am auzit, ieri, pe un coleg parlamentar de la PNL care, referitor la scutirea CASS pentru mame şi veterani, a ţinut să specifice faptul că „prioritare sunt deficitul şi bugetul naţional”. Permiteţi-mi să vă contrazic: NU, prioritari sunt oamenii!

Am înţeles cu toţii că vremurile sunt dificile, că este nevoie să strângem cureaua, dar nu poţi să pui tot greul DOAR pe spatele celor care, oricum, au nevoie de ajutor!

Nu poţi să ieşi la TV şi să te lauzi că susţii creşterea natalităţii -prioritate naţională, dar, pe de altă parte, să insişti cu menţinerea CASS pentru mame!

Nu poţi să mimezi recunoştinţă faţă de veterani şi, când ajungi la Guvern, primul lucru pe care îl faci e să le tai din venituri!

Sunt familii care depind de fiecare bănuţ ca să-şi poată creşte copiii. De asemenea, veteranii și deținuții politici și-au pus în joc viața și libertatea pentru țară și pentru societate. Le datorăm tot sprijinul nostru.

Reintroducerea scutirii CASS pentru mame și veterani NU ar trebui să fie motiv de dispută între partide. Ar trebui ca cele două proiecte ale PSD să fie adoptate în unanimitate.

Într-adevăr, a fost o greşeală că măsura a ajuns în Pachetul 1, numai că acest lucru s-a întâmplat pentru că NU s-a ținut cont de obiecțiile #PSD privind eliminarea scutirilor CASS, la mame și veterani.

Pachetul 1 a fost trimis în Parlament fără a fi consens în Coaliție pe aceste două puncte! Aşa că atunci a fost încălcat Acordul Politic al Coaliției, nu acum.

Am spus că vom repara această greşeală şi asta facem. Nu am cerut votul celor din Opoziţie pe aceste proiecte, ci le-am cerut colegilor din Coaliţie să ne susţină. Normal ar fi fost să pună pe primul loc oamenii, nu cifrele seci de pe hârtie.”

Deputat: Marian MINA