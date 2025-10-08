Apele au transformat astăzi orașul, în anumite zone, într-o așezare lacustră!

După o noapte întreagă de intervenții contracronometru, pompierii ISU Giurgiu, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipele societății de preluare a apelor uzate, au luptat toată ziua pentru a ține sub control efectele ploilor torențiale care au inundat municipiul.
Sistemul de canalizare a cedat din nou sub presiunea volumului uriaș de apă, după cum ne spunea directorul Apa Service, Alexandru Popescu, cel care ne preciza că situația a fost extrem de încordată…
Mai multe străzi au fost transformate în adevărate canale. Case, curți și chiar instituții publice au fost inundate, iar echipajele de intervenție se aflau încă pe teren la lăsarea întunericului.
Din această dimineață, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 10 curți și locuințe aflate pe străzile Rozelor, Pietrelor, Cărămidarii Vechi și Noi, Călugăreni, Gloriei, dar și pe șoseaua Bălănoaiei și în zonele Fundătura Bujorului și Dudului. Nici instituțiile nu au fost ocolite de dezastru — subsolul Teatrului „Tudor Vianu” și al unui centru comercial de pe Bulevardul Mihai Viteazul au fost complet inundate, iar apa a ajuns inclusiv în vestiarele Bazei Sportive de pe șoseaua Portului.
Pentru siguranța șoferilor, autoritățile au decis să restricționeze circulația pe Bulevardul Mihai Viteazul, între biserică și benzinărie, după ce carosabilul a fost acoperit de un strat gros de apă – așa cum a anunțat anterior și cotidianul nostru. Poliția rutieră a dirijat traficul în zonă, avertizând conducătorii auto să reducă viteza și să circule cu maximă prudență.
Echipajele de intervenție s-au confruntat și cu alte pericole : crengi rupte, cabluri căzute și riscuri de electrocutare. Un copac prăbușit peste firele de telefonie de pe strada Tineretului a necesitat intervenția urgentă a pompierilor pentru evitarea unei tragedii.
Situația rămâne încă critică, iar autoritățile avertizează că precipitațiile vor continua și în următoarele ore. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile și să se informeze doar din surse oficiale.
Giurgiu a trăit astăzi o zi de coșmar, iar pompierii duc o luptă contra cronometru cu apa… Într-un oraș sufocat de ploi, eroii în uniformă sunt cei care au ținut speranța la suprafață.
(Jurnal)