Ultimele zile au fost extrem de capricioase din punct de vedere al condițiilor meteo. Temperaturile au oscilat cu valori și de peste 10 grade de la o zi la alta, iar precipitațiile au căzut – cel puțin în ultimele trei zile – în cantități destul de însemnate.

Cu toate acestea, după cum ne spunea directorul Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu, Dumitru George Buzatu, angajații direcției au intervenit în forță cu lucrări de plombare acolo unde a fost nevoie.

„Zone importante aflate în lucru în această perioadă sunt în zona de nord a județului, unde lucrăm la plombarea carosabilului în zona localităților Grădinari, Săbăreni și Cosoba, și, în cadrul unui proiect nou, vom lucra pe DJ 504, până la limita cu județul Teleorman.

Noi am mai acționat pe acest tronson de drum, pe parcursul toamnei, când am pus 2000 de tone de piatră, l-am profilat cu grederul, cu compactorul, astfel că l-am redat cât de cât traficului”, ne spunea directorul George Buzatu.

Alte lucrări importante, efectuate în această perioadă, au fost legate de toaletarea acostamentului drumul în zona localității Izvoarele, urmând ca, în scurt timp, să se intervină la marcarea drumului.

„Pentru lucrările din sezonul rece am luat 2 tone de stocabilă (la rece), și într-o săptămână, cât ne-a permis vremea, am lucrat acolo unde a fost nevoie (Săbăreni – Joița – Grădinari – Ilfov), câteva plombe spre Vieru, chiar la intersecție cu Drumul Stăneștiului, iar pe șoseaua Ghizdarului unde avem un protocol noi, CJ, cu Primăria Giurgiu, pentru sprijinire în lucrări. Am făcut iar o comandă de patru tone de stocabilă, consumată, de asemenea, foarte rapid, și sperăm că săptămâna viitoare vremea ne va permite să lucrăm pe drumurile județene”, a mai precizat directorul DJTADJCT Giurgiu.

(Jurnal)