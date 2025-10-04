Descoperiri șocante, în urma anchetei desfășurate asupra rețelei de proxeneți din Giurgiu. Tinerelor ce se prostituau li se făceau operații estetice!

UP DATE. Așa cum scriam în ediția anterioară a publicației noastre în cadrul perchezițiilor, efectuate asupra unui grup infracțional organizat, ai căror membri sunt din Giurgiu, Ilfov și București, grup cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: „proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului”, lucrătorii din Poliția Română au descoperit și ridicat mai multe sume de bani.
Potrivit informațiilor furnizate, este vorba despre 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline. Au mai fost ridicate, în anchetă, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.
Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci şi motociclete, 30 de imobile şi asupra părţilor sociale deţinute de către persoanele vizate în cadrul a şase societăţi comerciale.
Din datele furnizate de Poliția Română reiese că rețeaua de infractori ar fi obținut din activitățile ilicite aproximativ 3,5 milioane de euro. Banii au fost investiți în achiziţia de automobile de lux, imobile, de obicei pe numele unor membri de familie, şi finanţarea unor societăţi comerciale.
Tinerelor ce făceau prostituție li se făceau operații estetice
Anchetatorii au mai arătat că, în judeţul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din trei structuri însumând peste 30 de membri. Gruparea se ocupa cu înlesnirea practicării prostituţiei de mai multe femei, concubine, soţii, persoane din anturaj, dar şi victime ale traficului de persoane, după cum informează Poliția Română.
Așa cum am mai scris, femeile erau transportate în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite, iar aici erau determinate să se prostitueze. Membrii rețelei distribuiau online, pe diferite pagini, anunţuri de prestare a serviciilor sexuale.
„Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor. De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea”, a mai transmis Poliția Română.
Ce făcea polițistul implicat în rețea…
Potrivit datelor din anchetă, în cadrul uneia dintre structurile grupului infracțional organizat ar fi activat, pentru o perioadă, și un polițist. Poliția Română susține că rolul acestuia era să încaseze banii trimiși de prostituatele deținute de grupare în statele nordice. De asemenea, el a accesat mai multe baze de date ale Ministerului Afacerilor Interne.
Polițistul ar fi divulgat infractorilor informaţii care nu erau destinate publicităţii, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfăşurarea activităţilor ilicite.
Sursa: Poliția Română
Foto: Poliția Română