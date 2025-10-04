duminică, octombrie 5, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Guvernul a adoptat proiectul de lege privind militarii voluntari: tinerii între 18 și 35 de ani pot face 4 luni de armată plătită

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind militarii voluntari: tinerii între 18 și 35 de ani pot face 4 luni de armată plătită

Jurnal
-
0
Guvernul a adoptat proiectul de lege privind militarii voluntari: tinerii între 18 și 35 de ani pot face 4 luni de armată plătită

Guvernul României a adoptat joi, 2 octombrie, proiectul de lege care introduce conceptul de militar voluntar în termen, destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Aceștia vor putea efectua un stagiu militar de patru luni, în cadrul Armatei Române, fiind remunerați la final cu echivalentul a trei salarii medii.

Noua lege modifică și completează Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, urmând să creeze o categorie distinctă de personal: „soldat/gradat voluntar în termen în structurile aparținând Ministerului Apărării Naționale”.

De asemenea, proiectul prevede ca foștii polițiști și polițiști de penitenciare să fie incluși în categoria rezerviștilor, pentru a asigura resursa umană necesară structurilor din cadrul Poliției Române și Administrației Naționale a Penitenciarelor, în caz de război.

Patru luni de zile, tinerii vin, fac Armata voluntar și rămân în această rezervă operațională. Propunem ca, după această perioadă, să fie remunerați cu trei salarii medii. Vom vedea în ce formă finală va ieși proiectul din Parlament”, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

După finalizarea stagiului, voluntarii vor rămâne în rezerva operațională a Armatei și vor participa periodic la instruiri, testări și sesiuni de refamiliarizare cu noile tipuri de armament.

Documentul urmează să ajungă în Parlament, cu solicitare de dezbatere și aprobare în regim de urgență.

Sursa: CursDeGuvernare

Foto: G 4 Media

VREMEA

Giurgiu
nori împrăștiați
7.8 ° C
7.8 °
7.8 °
89 %
2.7kmh
37 %
D
17 °
lun
17 °
mar
13 °
mie
11 °
J
11 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com