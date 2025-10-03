vineri, octombrie 3, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Accident, cu puțin timp în urmă, pe podul de la Adunații Copăceni: o șoferiță a intrat cu mașina în parapet!

Accident, cu puțin timp în urmă, pe podul de la Adunații Copăceni: o șoferiță a intrat cu mașina în parapet!

Jurnal
-
0
Accident, cu puțin timp în urmă, pe podul de la Adunații Copăceni: o șoferiță a intrat cu mașina în parapet!

Momente de panică, astăzi, pe podul din comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu, după ce o șoferiță a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de parapet. Incidentul a avut loc pe sensul de mers spre București și a blocat circulația pentru mai bine de jumătate de oră.

Potrivit martorilor, mașina a derapat brusc, iar impactul cu parapetul a fost inevitabil. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că la volan se afla o femeie de 41 de ani, din București. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Deși vizibil șocată de cele întâmplate, conducătoarea auto a refuzat transportul la spital pentru investigații medicale.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că femeia ar fi pierdut controlul autoturismului și ar fi intrat în coliziune cu parapetul. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite”, au transmis reprezentanții IPJ Giurgiu.

Traficul pe pod a fost reluat abia după intervenția polițiștilor, însă evenimentul a readus în atenție fragilitatea unui moment de neatenție pe șosea…

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
ploaie puternică
9.9 ° C
9.9 °
9.9 °
92 %
5.9kmh
100 %
vin
10 °
S
10 °
D
16 °
lun
18 °
mar
12 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com