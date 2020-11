Recent, pe contul său de socializare, deputatul giurgiuvean Cristina Elena Dinu scria, referitor la una dintre ultimele apariții cu declarații de presă ale președintelui Klaus Iohannis:

„L-am urmărit, seara trecută, pe președintele Klaus Iohannis, agentul de campanie al PNL, într-o declarație de presă.

Ce a înțeles dumnealui din primul an al celui de-al doilea mandat:

1. Creșterea pensiilor, a salariilor și a alocațiilor este pomană electorală dată de PSD.

Domnule Președinte, să arăți respect față de cetățeni și să te lupți pentru ca ei să aibă un nivel de trai decent NU ESTE POMANĂ!

Este DREPTATE SOCIALĂ!

2. PSD a sabotat Guvernul în nenumărate rânduri.

Domnule Președinte, noi am sabotat Guvernul de fiecare dată când a vrut să: fure, să numească prieteni în funcții cheie, să privatizeze TOT și să lase cetățenilor…NIMIC.

3. PSD a ”stricat” sistemul de sănătate și de asta situația este…cum o vedem. Domnule Președinte, sunteți la guvernare de mai bine de un an. Dumneavoastră și Guvernul dumneavoastră.

Ce putem spune despre sistemul de sănătate în ultimul an?

Am văzut cum un patron de pompe funebre a ajuns manager, am văzut cum o dansatoare a ajuns inspector la DSP, am văzut cum v-ați bătut joc de studenții de la medicină în povestea cu rezidențiatul.

Haideți să comparăm: în reportajul de mai jos, domnul Ianculescu, inginer de profesie, povestește cum și-a obținut un post de director după ce a dat un concurs.

Domnul în cauză nu a fost niciodată membru de partid și nu a beneficiat de sprijinul vreunui partid. Adică, și-a luat postul ”pe bune”, fiind un profesionist în domeniul lui.

În timpul guvernării PSD.

De când cu caracatița galbenă la guvernare, omul a fost obligat să-și dea demisia pentru a face loc unui membru PNL căruia i se promisese postul!

Mai e cazul să vă spun că omul PNL nu are nicio treabă cu funcția pe care a ocupat-o ”pe prietenie” și nu are habar de atribuțiile pe care le are?

Acesta este un exemplu care ilustrează cum s-a comportat PSD la guvernare și cum se infiltrează ciuma galbenă peste tot.

Uneori chiar cu un preț scump plătit de noi toți.

Sper ca votul românilor din 6 decembrie să vă dea o LECȚIE !”, a conchis deputatul social-democrat giurgiuvean.

(Jurnal)