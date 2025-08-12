Deputat Marian MINA: „PSD nu va accepta nicio altă discuţie în Coaliţie, până când Guvernul nu îşi va respecta promisiunea făcută cetățenilor!”

„PSD nu va accepta nicio altă discuţie în Coaliţie, până când Guvernul nu îşi va respecta promisiunea făcută cetățenilor: trebuie să tăiem privilegiile celor care au diverse poziții în aparatul de stat. Aşa am promis, în momentul în care au fost adoptate măsurile din Pachetul 1. Astfel, Guvernul Bolojan nu mai e credibil în privința altor măsuri economice, până când nu va adopta URGENT Pachetul 2 cu tăierea privilegiilor. PSD susţine:

– Reducerea numărului de membri din Consilii de administrație.

– Reducerea indemnizațiilor membrilor din Consilii de administrație.

– Restructurarea și reducerea agențiilor de stat la nivel central și regional.

– Reducerea pensiilor speciale.

În ceea ce-i priveşte pe USR-işti, “somând” PSD să elibereze funcțiile de prefecți, şi-au dat arama pe faţă: pe aceşti aşa-zişi “reformişti” ai statului NU îi interesează tăierea privilegiilor de la stat, ci doar cum să își pună mai repede oamenii lor în diverse funcții publice.”

Deputat Marian MINA