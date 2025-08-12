Arborii din Giurgiu, tunși pentru siguranța traficului, de către salariații GSL

Pentru a preveni accidentele și pentru a crește vizibilitatea în zonele cu indicatoare rutiere și semafoare, Giurgiu Servicii Locale desfășoară, în perioada 11-14 august, ample lucrări de toaletare a arborilor în mai multe zone ale orașului.
Intervențiile au loc pe Șoseaua Alexandriei, pe tronsonul cuprins între Teatrul de Vară și bariera Alexandriei, acolo unde vegetația afecta atât deplasarea autobuzelor Societății Tracum S.A., cât și activitatea de colectare a deșeurilor de către operatorul de salubritate.
De asemenea, echipele intervin la intersecția Bulevardului București cu strada Gloriei, unde frunzișul obtura vizibilitatea semaforului electric, punând în pericol siguranța participanților la trafic.
Lucrări similare se desfășoară la trecerile de pietoni, în dreptul indicatoarelor și semafoarelor, lâmpilor de iluminat public, precum și pe arterele principale și secundare ale municipiului.
(Florian Tincu)
Sursa: Primăria Giurgiu