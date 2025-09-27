Lucrările școlii din Dărăști Vlașca, aflate la final, îi dau fiori de fericire primarului din Adunații Copăceni, Dan Rusu (Galerie FOTO)

De la asfalt la zâmbete: renașterea școlii din Dărăști Vlaşca

Apropierea datei la care școala din satul Dărăști Vlașca, comuna Adunații Copăceni, va fi gata, la „roșu” cum se spune, îi dă fiori primarului localității, Dan Rusu.

„Cu fiecare zi, suntem mai aproape de finalul lucrărilor la școala din Dărăști Vlaşca ”- scrie primul edil al comunei, într-o postare on line. „Astăzi am pus încă o cărămidă la visul nostru comun: am asfaltat aleea principală – ultima lucrare de mare amploare din curtea acestei școli . Poate vă întrebați: „De ce asfalt și nu pavaj?”

Ei bine, această alee nu e doar pentru pași de copii , ci și pentru pașii grei ai mașinilor de intervenție – pompieri, ambulanțe, aprovizionări importante. Aveam nevoie de siguranță și rezistență, iar asfaltul este soluția care garantează acest lucru.