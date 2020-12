Așa cum ne spunea primarul comunei Putineiu, Gheorghe Breazu, anul acesta Moș Crăciun va avea un mod aparte de a-i vizita pe cei mici. Toți cei aproximativ 200 de copii ai comunei vor primi daruri din partea Moșului, așteptându-l în poarta casei. „Mesagerii” Moșului vor fi, anul acesta, angajați ai Primăriei, coordonați (de la distanță) de primarul Gheorghe Breazu.

„Înainte de orice, am ținut să fac o primă surpriză copilașilor. Astfel, am distribuit deja o primă tranșă de tablete, în număr de 25, atât de necesare în această perioadă grea pe care o traversăm. De asemenea, am mai primit recent o tranșă de tablete, astfel încât 150 de copii – elevi ai școlilor din comuna noastră – vor beneficia de acestea până la finalul acestui an. În ceea ce privește cadourile de Crăciun, am luat decizia ca, anul acesta, să nu îi mai chemăm pe copii la școală sau în alt spațiu, pentru că este destul de riscant. Nu ai cum să îi ții la distanță, sunt mici, nerăbdători să îl atingă pe Moșul, așa că am zis ca anul acesta Moșul să meargă pe la fiecare casă unde sunt copii. Nu va fi uitat niciunul, pentru că toți merită o mică atenție”, a mai spus primarul comunei Putineiu, Gheorghe Breazu.

(Jurnal)