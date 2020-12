„Cine ajută să luăm măcar un aparat de oxigen pentru spitalul județean Giurgiu? Avem oameni și din Oltenița care sunt internati in Giurgiu si toți trebuie să trăiască!

Prețul unui aparat este 3900 lei.

Cine dorește să contribuie pentru a salva o zi din viața unui om, poate dona în contul ASOCIATIA „AI VOINTA,AI PUTERE

IBAN : RO08 RZBR 0000 0600 1889 7013

Sa traiesti este cel mai minunat. Vă mulțumesc!

Telefon 0723725386”. Astfel sună anunțul umanitar postat pe facebook de către președintele Asociației „Ai voință, ai putere” – Giurgiu, asociație al cărei sediu principal se află în localitatea Oltenița (Călărași).

Contactat telefonic, Ionuț Marineață, președintele filialei Giurgiu a Asociației, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Am inițiat acest proiect în urma unei discuții avute cu managerul Spitalului Județean Giurgiu, care îmi spunea că duc lipsă de multe: de măști, mănuși, combinezoane, iar un asemenea aparat – concentrator mobil de oxigen le-ar fi de mare folos. Desigur, mă veți întreba dacă nu există riscuri, fiind transportat de la un pacient la altul, dintr-un salon în altul. Nu există, vă spun sigur, pentru că și la Spitalul din Oltenița am donat câteva asemenea aparate. În consecință, încercăm să ajutăm și spitalul din Giurgiu, pentru că în această perioadă se confruntă, așa cum vă spuneam în debutul discuției, cu multe lipsuri”, a mai declarat Ionuț Marineață.

Dorind să vedem cum stau lucrurile cu adevărat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, reporterii publicației noastre au contactat-o pe Mihaela Rață, managerul instituției de sănătate, care a precizat:

„Nu este vorba de așa ceva. Consider anunțul un fake news, deoarece Spitalul are concentratoare de oxigen, are prize de oxigen. Chiar acum, de curând, am primit de la Consiliul Județean un nou concentrator de oxigen. Deci, la acest moment, avem cam tot ce ne trebuie”, a încheiat managerul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.

(Jurnal)