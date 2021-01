Joi la Giurgiu, Societatea Shipyard ATG S.A., așa cum ne-a obișnuit, va marca încă o premieră despre care l-am rugat să ne vorbească directorul general al Șantierului Naval, Adrian Patriche.

Urmare a construcției și livrării Complexului de dragaj pentru AFDJ – Sucursala Giurgiu , complex de dragaj care a fost o reușită atât pentru Șantierul Naval Giurgiu (SC Shipyard ATG SA), dar și pentru Autoritatea Fluvială a Dunării de Jos . Sucursala Giurgiu, Șantierul Naval Giurgiu a participat și a câștigat o altă licitație pentru construcția unui complex de dragaj pentru Administrația Portului Fluvial din Ruse, Bulgaria, ne-a precizat Adrian Patriche.

Acest contract a fost desemnat în iulie 2020 de către Autoritatea Navală Fluvială bulgară, care se ocupă de întreținerea șenalului navigabil și a semnalizării, având zona de obiectiv stabilită prin legislația în vigoare pentru întreținerea Dunării și necesitatea de achiziții a unor echipamente speciale de dragare care să poată să realizeze această tipologie de lucrări- ne mai spunea directorul Șantierului.

Autoritatea în cadrul proiectului ”Modernizarea și Optimizarea Activităților de Reabilitare a Canalului Navigabil, în sectorul comun Bulgaro-Român al fluviului Dunărea ”, a reușit să finanțeze prin intermediul Axei Prioritare 4 – ”Inovație în Gestionare și Servicii”, implementarea unei infrastructuri moderne pentru gestionarea traficului , îmbunătățirea siguranței și securității transporturilor, în cadrul unui program operațional de transport și infrastructură 2014-2020 ,derulat de autoritățile bulgare .

Dorind să aflăm ce conține acest contract și cum se va derula el, Adrian Patriche ne-a spus:

Șantierul nostru a semnat contractul pentru livrarea a trei nave : o navă multifuncțională pentru asigurarea deplasării convoiului format din șalandă (Navă pentru dragare în care se aruncă pământul scos din dragă – n.red.), ponton, dragă și conducte de dragaj la locul de dragare, o altă navă similară, dar un proiect cu multe cerințe specifice pe care autoritatea bulgară din Ruse le-a introdus în cadrul specificației tehnice , o stație de lucru pentru conectarea tubulaturii dintre draga care realizează dragajul și șalanda care va transporta materialul dragat de la locul de încărcare la locul de deversare , un ponton sau o stație plutitoare foarte sofisticată, dotată cu echipamente achiziționate din Italia și de asemenea a treia navă, tip șalandă hidroclap cu o capacitate de 500 de metri cubi, cu un sistem hidraulic proiectat și echipat împreună cu companii din România, de această dată, toată partea de hidraulică fiind realizată cu echipamente achiziționate din Italia.

Directorul Șantierului Naval din Giurgiu ne spunea că este un proiect foarte complex , puțin diferit de proiectul anterior pe care a l-au derulat cu AFDJ Giurgiu: Diferit, în sensul că partea de manipulare , de deschidere a celor două semi pontoane se face cu un echipament special, de data asta acționat cu un motor termic. Anterior, partea de echipare a fost făcută cu acționare electrică – menționa directorul Patriche.

Evident că am dorit să știm dacă aceste lucruri sunt o premieră pentru Șantierul Naval Giurgiu sau nu.

Atât nava multifuncțională cât și șalanda hidroclap, reprezintă proiecte tip, în conformitate cu specificația ce a fost întocmită de către autoritatea contractantă , respectiv cu toate cerințele tehnice modificate față de proiectul anterior, așa cum a considerat autoritatea că vor fi necesare pentru utilizarea ambarcațiunilor de către echipajul acestora – ne-a declarat directorul Shipyard.

Așa cum am aflat, valoarea contractului , pentru toate cele trei nave, este de aproximativ 5 milioane de euro! Pentru acest contract am obținut suportul financiar al Băncii Transilvania, cărora le mulțumim pe această cale pentru acceptarea colaborării cu șantierul nostru și pentru finanțarea acestui proiect.

La finalul dialogului nostru, Adrian Patriche ne-a explicat problemele cu care s-a confruntat în toată această perioadă extrem de critică pe care am resimțit-o cu toții:

În toată această perioadă de pandemie , noi am lucrat , deși personalul tehnic, a fost afectat, o parte dintre salariații acestuia au stat în izolare sau în carantină. Așa cum precizam noi am elaborat documentația și am finalizat-o 100% pentru ponton pentru stația plutitoare, stație plutitoare cum îi spunem noi.

Momentul de începere a debitării, din data de 21 ianuarie, îl vom marca în prezența autorităților bulgare din Ruse, probabil și a autorităților din Sofia. Credem că la acest eveniment vor participa și unele din autoritățile oficiale ale orașului Giurgiu pentru că și pentru Giurgiu este o premieră așa cum este pentru constructorii de nave din Giurgiu, un contract de amploare , care are înglobată foarte multe detalii tehnice , care au fost elaborate în cadrul serviciului tehnic și cu colaboratorii noștri din România.

Pentru noi este prima pentru Autoritatea bulgară, câștigată la o licitație care a fost promovată de Autoritatea bulgară. Din câte cunoaștem ei au mai avut și alte proiecte la care noi nu am participat și pe care ei le-au derulat și le-au finalizat – a mai spus Adrian Patriche, directorul Șantierului Naval, Shipyard ATG SA Giurgiu.

(Florian Tincu)