Bianca Drăgușanu, Raduleasca, Botezatu, Negru, Teo, Măruță n-au nicio valoare în comparație cu un domn de 42 de ani pe care l-am descoperit abia zilele trecute, spre rușinea mea.

N-o să gășiți mare lucru pe google despre OCTAVIAN BUZATU, spre rușinea noastră… Octavian e unul din cei care a câștigat pentru România, în procesul de la Haga, Insula Șerpilor, un teritoriu mai mare decât Kuweitul sau Ciprul, mai mare decât orice județ al țării, aproape 10.000km2 împreună cu apele care-l înconjoară.

În urmă procesului de la Haga unde România a învins Ucraina câștigând Insula Șerpilor, OCTAVIAN BUZATU a devenit unul din primii trei cartografi ai lumii. Sovieticii au luat abuziv teritoriul în 1948…Câți români care au cucerit teritorii pentru România cunoașteți? Octavian Buzatu e unul din ei…

„Fără să-mi dau seama, de emoție, m-am șters cu mâna de sudoare, apoi în calitate de expert tehnic am mai calculat încă o dată ce însemna victoria asta: 79,3 % dintr-un total de 12.000 kmp aflați în dispută. Am privit totul că fiind o decizie logică, dar care a avut nevoie de 60 de ani pentru a trasă o linie imaginară pe o hartă. Apoi ne-am retras la hotel copleșiți de o oboseală plăcută. La întoarcerea acasă mi-a părut rău că nu suntem fotbaliști, cu gândul că poate și primirea ar fi fost altă… dar, în definitiv, ceea ce am făcut noi nu a fost decât o misiune îndeplinită”. – Octavian Buzatu, romanul care a învins Ucraina în „finală” de la Haga…

Să-i share-uim numele, măcar atât…