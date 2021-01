Cu puțin timp în urmă scriam de faptul că din data de 7 ianuarie, noul director al Poliției Locale Giurgiu a fost numit chestorul Mihai BRĂTAN.

Născut pe 29 octombrie 1963, în Giurgiu, Mihai-Cristinel Brătan și-a construit o carieră de succes în Inspectoral General al Poliției de Frontieră, încununată la final cu gradul de chestor ( general), pentru meritele și profesionalismul domniei sale .

Răsfoindu-i CV-ul , punctăm câteva repere importante din istoricul profesional al noului lider al polițiștilor locali: Director al Direcției Poliției de Frontieră din Giurgiu, Director al Direcției de Combatere a Migrației ilegale și al

infracționalității Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Adjunct al Inspectoratului IGPF, Inspector General Adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră . In anul 2016, în luna octombrie, Mihai Brătan s-a pensionat cu grad de chestor.

Întrebat în ce stadiu a găsit noul său loc de muncă și care sunt prioritățile sale pe noul post de director al Poliției Locale, Mihai Brătan ne-a spus:

Este prematur să mă pronunț, cât timp nu ocup această funcție decât de câteva zile. Nu am putut face încă o analiză pertinentă și completă a structurii pe care o voi coordona. Pot spune doar că la acest moment am în subordine un număr de 66 de polițiști locali de execuție , inclusiv cei de la personaull contractual și încă trei cu funcții de conducere . În total efectivul Poliției locale este format la acest moment din 69 de persoane. Am constatat cum acoperă polițiști locali ordinea și liniștea publică … chiar au avut în aceste zile niște intervenții pe timp de noapte. Cu timpul, după ce o să mă edific asupra activității polițiștilor, am să vă pot declara care îmi sunt prioritățile – a mai spus chestorul Mihai Brătan.

Studiindu-i CV-ul , Mihai Brătan este , cu siguranță, cel mai titrat profesionist dintre cei care au ocupat până acum funcția de Director al Poliției Locale. Suntem convinși că expertiza sa profesională , personalitatea si caracterul domniei sale va aduce o plus valoare în această instituție extrem de importantă, de pe plan local.

(Jurnal)